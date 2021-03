L’artista cremonese IUMAN con “ok?”

Share Facebook

Dopo il crudo racconto di cronaca e la denuncia contenuta in Storia di un blindato, arriva oggi in digitale il nuovissimo singolo dell’artista cremonese IUMAN: con OK?, titolo di questo nuovo brano in uscita per Bounce Records e distribuito da Believe, IUMAN ristabilisce l’ordine delle cose, nella sua vita e nella sua arte, con un messaggio rivolto alla sua generazione e una buona dose di autocelebrazione (Non sono Prometeo ma questo flow promette, c’è chi dubita di me, come si permette?).

Questo sfogo si snocciola su un tappeto strumentale totalmente inaspettato, a cura di Sarto: su un ritmo sostenuto che richiama gli ambienti di ritrovo e le sonorità club, in cui il divertimento e la leggerezza sono protagonisti, le rime di IUMAN arrivano con violenza a rompere gli equilibri a partire dal titolo, “OK?”, perché “non è davvero tutto OK”. Tra metriche cattive e dirette e voglia di riscatto, l’artista rivendica diversi passaggi della sua carriera, ripensando ai live con la band e sottolineando il suo cambiamento, puntando il dito contro chi gli ha fatto perdere tempo e pazienza.

Non solo: l’artista si allontana anche da chi, della sua generazione, considera la musica solo un gioco. “Voglio distaccarmi da quelli che hanno scelto la via del lavoro fisso e del rap come hobby. Per me è sempre stato l’opposto: fai il rap nella vita, e nei momenti brutti risolvitela.”

Biografia

IUMAN, nome d’arte di Simon Borchardt, è un rapper classe ’98 di Cremona. Inizia il suo percorso musicale nel 2013 con una serie di progetti con il nome di Zayman. Nel 2018 viene pubblicato il suo primo progetto ufficiale con Zay & the Brazzorv dal titolo Caricature EP; successivamente, nel 2019 pubblica il singolo Respira feat. D-Verse per la label indipendente Bounce Records e con il supporto di Macro Beats.

Con alle spalle un percorso di esperimenti e contaminazioni, organizzazione di concerti come 2HO, interviste, pubblicazioni, e live in giro per l’Italia, che gli sono valsi l’invito a eventi con ospiti internazionali di massimo spessore come Illa J e Talib Kweli, IUMAN viene chiamato per partecipare alla colonna sonora del film Buio di Emanuela Rossi con il brano Tutto il mondo.

Dopo il lockdown il suo progetto musicale assume una chiave diversa, più diretta e legata alle origini della propria storia di scrittura. Vicino all’ambiente e al pubblico del rap italiano, torna a farsi conoscere per i suoi testi con la partecipazione al nuovo mixtape di DJ Chiskee per Bounce Records/ Futura.fm e con una serie di singoli pubblicati a fine 2020, tra cui Lockdown (prod. Sarto) con più di 75mila plays su Spotify e Io non sono con oltre 45mila plays (prod. gheesa), quest’ultima con un video in esclusiva per Futura.fm in collaborazione con ITM SRL.

A gennaio del 2021 pubblica il singolo Storia di un blindato, prodotto da gheesa: una denuncia esplicita nei confronti di un’aggressione vissuta in prima persona da parte delle forze dell’ordine. Questo singolo apre il 2021 di IUMAN, ricco di tante altre sorprese.