È uscito “Sueños de Dali” l’album di Paloma Mami

È disponibile in digitale “SUEÑOS DE DALI” (https://palomamami.lnk.to/SuenosdeDali), l’attesissimo album di debutto della stella nascente PALOMA MAMI!

È online anche il video del nuovo singolo “Traumada” (https://www.youtube.com/watch?v=lHPzUEuhB6k), girato da Nicolás Alarcos.

L’album contiene brani prodotti da Nova Wav, Hitboy, Stereotypes, Nick Mira, Blake Slatkin, Business Boi e Di Genius.

«Ho sempre desiderato che il mio album di debutto mostrasse semplicemente al mondo chi sono come artista – racconta Paloma Mami – Sono entusiasta di continuare a fare musica e a fare collaborazioni ora che l’album è fuori! »

Di seguito la tracklist di “Sueños de Dali”:

Mi Palomita (Intro) For Ya Goteo Frenesí Religiosa Dreams (Interlude) Mami RDMDA I Love Her Traumada Que Wea

Il singolo “Religiosa,”, che ha anticipato l’uscita dell’album, conta già oltre 5 milioni di stream e oltre 6.4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Stasera l’artista presenterà il nuovo singolo “Traumada” a The Ellen DeGeneres Show.

Paloma ha iniziato il 2021 con il botto, pubblicando con Major Lazer il video ufficiale della loro hit “QueLoQue” (https://youtu.be/T2mF4_CoS4g). il video di “For Ya”, uscito lo scorso anno, ha totalizzato oltre 26 milioni di stream totali ed è stato preceduto dal brano “Goteo”, che ad oggi conta oltre 46 milioni di stream tra audio e video.

L’artista cilena nata a New York PALOMA MAMI è esplosa sulla scena musicale nel 2018 con il suo singolo “Not Steady”, un brano metà in inglese e metà in spagnolo. La traccia è stata la prima che l’artista abbia mai registrato e le ha permesso di firmare il suo primo importante contratto discografico. In soli 2 anni, Paloma ha totalizzato 1 miliardo di streams, quasi 2 milioni di iscritti al suo canale YouTube, e ha pubblicato vari singoli multiplatino, platino e oro, catturando l’attenzione di alcuni dei più grandi nomi della musica latina tra cui Maluma, J. Balvin, Farruko e tanti altri. Con una voce delicata ma potente, la sua musica mischia latin urban, r&b e trap/soul, creando sonorità innegabilmente uniche.