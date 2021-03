Fuori oggi “TVB” il secondo singolo di Mobrici

Share Facebook

Giurami che resti capace di rimanere felice

Anche se la nostra storia dovesse finire

Tipo davanti a un bicchiere

Quando ti metti a parlare mi dici cosa non va

Fuori oggi, venerdì 26 marzo, “TVB” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di MOBRICI, una canzone tra ironia e sentimento scritta in un momento di vita quotidiana, scavando tra ricordi e aspettative.

Il singolo – prodotto dallo stesso Mobrici e da Antonio Filippelli e disponibile da oggi in streaming e digitale link https://vir.lnk.to/TVB – parla di un pomeriggio di primavera troppo caldo per uscire e troppo intimo per essere interrotto. “Ma non avevi detto che volevi uscire?” – canta infatti l’artista – “Fa troppo caldo sì ma tutto sommato poi dove andiamo, hai ragione anche tu”

Parlando del brano, Mobrici commenta: “C’è questa frase semplice che nella vita ho sempre fatto molta fatica a dire, riconoscere, e anche ricevere. Adesso è in una canzone, è sincera, è necessaria: ti voglio bene.”

“TVB” arriva dopo “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese. Una canzone cruda e romantica, disponibile in streaming e digital download al link vir.lnk.to/20100, nata dall’ispirazione del cap generico di Milano, ormai non piú attivo così come la storia che viene raccontata. Ad accompagnare “20 100” c’è anche un videoclip – diretto da Lorenzo Invervir.lnk.to/20100nici e prodotto da Borotalco.tv – visibile al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.