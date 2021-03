Wako esce il nuovo singolo “Osa Lab Pathos”

Share Facebook

Osa Lab Pathos, il nuovo singolo di Wako, artista a 360°, cantautore e fotografo urban.

Classe ‘97, campano ma milanese di adozione, Wako (aka Walter Coppola) racconta così il brano:

“Col covid il “pathos” delle cose, situazioni e persone si è un po’ spento, ma ci si può ancorare alla musica fortunatamente. Nel brano, racconto le mie origini, mischiando sempre il dialetto napoletano alla lingua italiana. Voglio che attraverso questa canzone le persone possano entrare in un viaggio introspettivo, accogliere le proprie emozioni e sensazioni e magari perdersi in esse. Questa canzone è dedicata a chi come me mette pathos dentro ogni cosa in cui crede.”

BIO

Walter è diviso in varie personalità: Wako è l’artista che canta e scrive i suoi brani.

“Visione prospettica” è l’occhio fotografico ed estetico che lavora per gli altri e allo stesso da un’estetica anche al proprio progetto. Le sue collaborazioni sono principalmente con artisti musicali, come Mahmood, oltre a lavorare da un anno alla campagna di Kappa. Infine c’è Walter Coppola, l’autore che scrive per altri: ultimamente sta lavorando al progetto di Carmen Ferreri con il produttore di Irama, Giulio Nenna e contemporaneamente si sta occupando del progetto di Clara, che ha appena firmato con Sony music