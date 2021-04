Vasco Brondi esce il nuovo singolo “Chitarra nera”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Ho scritto Chitarra nera senza neanche pensare alla forma che dovrebbero avere le canzoni – scrive Vasco Brondi – è uscita serena e lancinante, già fatta, senza rispettare nessuna regola musicale o di metrica.

L’ho registrata su queste armonie come per liberarmene, con la mia voce normale, senza neanche cantare.

Irrimediabile perdita, irrimediabile fiducia.

Chitarra nera è come un film a parte dentro questo disco, ma è la prima canzone che ho scritto dopo parecchio che non scrivevo più niente e ci tenevo fosse la prima ad uscire.

La copertina è un fotogramma dal video girato da Daniele Vicari con protagonista Elio Germano che uscirà la prossima settimana.”

Martedì prossimo, 6 aprile, alle ore 21.00, sulla pagina https://bit.ly/3sX3hlO, sarà trasmesso con una live première il videoclip della canzone, diretto da Daniele Vicari con Elio Germano protagonista. Al link https://bit.ly/3sX1u0t è pubblicato un breve teaser.

PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, il primo album di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci della centrale elettrica, sarà pubblicato il prossimo 7 maggio.

Nella prima tiratura limitata disponibile in pre-order al link https://bit.ly/2PNlvYs, il CD è accompagnato dal libro “Note a margine e macerie”, un diario on the road in una nazione deserta. Un racconto dei tragitti tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa o dei paesi disabitati dell’Italia interna.

La tiratura limitata dell’LP con vinile trasparente è andata esaurita in 24 ore, rimane disponibile la versione con vinile nero.