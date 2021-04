“Due” il nuovo singolo di svegliaginevra

Share Facebook

E passeranno i giorni, le settimane, i secondi e le notti e non basteranno mai.

DUE è il nuovo singolo di svegliaginevra, in uscita il 16 aprile per La Clinica Dischi. Il brano segue il successo dei precedenti Punto, tra i 60 brani selezionati da Sanremo Giovani 2021, e Come fanno le onde, vera e propria indie hit che sta continuando a ricevere attenzioni da pubblico, critica e network radiofonici nazionali superando da sola il milione di stream. Con DUE svegliaginevra si conferma tra le portabandiera della nuova classe dell’indie nazionale e si avvicina all’uscita del debut album, previsto per il 21 maggio 2021, “Le tasche bucate di felicità”.

In “Due”, il conto di quello che è veramente importante non è mai stato così facile: tra sonorità spensierate e dal mood estivo e racconti di scene vissute, svegliaginevra spreme i ricordi di chiunque almeno una volta si sia sentito protagonista del destino di un’altra persona: “perché tra milioni di persone e milioni di posti, siamo qui, a litigare per poi fare la pace, a sorridere, a piangere, a contare le colpe e non i giorni, perché non esiste tempo, non per noi.”

Ma basta essere in due per non dover fare più calcoli e per non contare più le notti, dimenticando le colpe di ciascuno: svegliaginevra sogna e fa sognare.

CREDITS

Prodotto, registrato e mixato da Leonardo Lombardi (ELLE) presso La Clinica Dischi.

Master a cura di Salvatore Addeo presso AEMME Studio.

BIO

svegliaginevra è la nuova scommessa femminile di La Clinica Dischi dopo l’exploit di cmqmartina. Dopo il fortunato esordio di “senza di me.”, la conferma di “Simone” e il featuring con APICE su “Barche”, “Come fanno le onde” conquista pubblico e addetti al settore: in pochi mesi, il brano vola oltre il milione di stream, stazionando in modo permanente nelle playlist editoriali Scuola Indie e Indie Italia di Spotify e nell’alta rotazione delle principali radio nazionali. Dopo aver chiuso il 2020 con “Punto” (tra i 61 di Sanremo Giovani 2021, subito inserita in Indie Italia, Scuola Indie e New Music Friday di Spotify Italia), svegliaginevra fissa su “Due” l’atteso appuntamento del sesto singolo, in uscita il 16.4.2021 per La Clinica Dischi; l’ultimo, prima di “Le tasche bucate di felicità”, il disco d’esordio della cantautrice campana.