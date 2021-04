Arisa e Vittoria Belvedere insieme per il corto “Adda passà ‘a nuttata”

Share Facebook

Diretto dal regista Enrico Maria Lamanna lo short film – a cui partecipano anche Roul Bova, Rocìo Morales e Tosca D’Aquino – dovrà sensibilizzare il grande pubblico italiano a tornare nei teatri e nelle sale cinematografiche

Sarà girato in parte in Romagna “Adda passà ‘a nuttata”, il cortometraggio diretto dal regista Enrico Maria Lamanna e interpretato, tra gli altri, da Roul Bova e dalla moglie Rocìo Morales, Tosca D’Aquino, Arisa, Gaia de Laurentis, Francesco Montanari, Vittoria Belvedere, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi e molti altri.

Prodotto dalla Twenty Three Pictures di Alessandro Pellegrini e dalla BG Management di Gianni Baldisserri, lo short-video avrà una mission speciale: sensibilizzare il grande pubblico italiano a tornare nei teatri e nelle sale cinematografiche, vincendo ogni paura e riannodando quell’antico vincolo d’affetto che da sempre lega lo spettatore al palcoscenico e al grande schermo.

Il corto – realizzato grazie al supporto di Orogel, Gruppo Iper e del country-resort “Corte San Ruffillo” di Dovadola – avrà un cast d’eccezione che, proprio in virtù di una finalità così nobile, ha deciso di garantire la propria partecipazione in forma del tutto volontaristica: “E’ sempre bello portare il grande cinema in Romagna – spiega Gianni Baldisserri – e lo è ancora di più quando, come in questo caso, il progetto è ispirato da una motivazione così encomiabile. Il mondo del teatro e del cinema è reduce da un lungo periodo di inattività che ha paralizzato le produzioni e bloccato tanti progetti. Ma la mobilitazione di attori così importanti dimostra che, nei momenti più difficili, il mondo del cinema sa ritrovare unità e condivisione, riscoprendo il valore dell’appartenenza e quella capacità di ‘fare squadra’ che solo gli artisti sanno esprimere. Ringrazio pubblicamente Orogel, il Gruppo Iper e ‘Corte San Ruffillo’ per il sostegno al progetto che dimostra, ancora una volta, che la Romagna ha tutto per diventare un ‘set stabile’ per le grandi produzioni cinematografiche”.

“Quando il regista Lamanna mi ha contattato per propormi questa piccola sceneggiatura di una quindicina di pagine – aggiunge Alessandro Pellegrini – non ho avuto la minima esitazione. La crisi pandemica ha colpito duro il mondo del cinema e dunque, mai come in questa momento, serviva una campagna di sensibilizzazione su scala nazionale. Qui in Romagna, anche grazie ai buoni offici di Gianni Baldisserri, abbiamo trovato grande disponibilità oltreché le location ideali per il nostro progetto, dunque con l’appoggio di tanti attori e maestranze abbiamo messo in piedi, con un budget essenziale, un’intensa giornata di riprese che comporrà poi la colonna dorsale dell’intero film”.

Le riprese in terra di Romagna saranno ambientate nei prossimi giorni all’interno di un supermercato e vedranno protagoniste due artiste di altissimo profilo: l’attrice Vittoria Belvedere e la cantante Arisa che reciterà (e canterà a cappella) nei panni di una cassiera.