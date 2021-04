Secondo appuntamento con il Workshop di Gabriele Cirilli

Share Facebook

𝟯𝟲𝟬 𝗦𝗙𝗨𝗠𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗔 WORKSHOP ONLINE A NUMERO CHIUSO IN DUE GIORNATE DA 3 ORE SULLA FORMAZIONE ARTISTICA 22 E 23 MAGGIO 2021

Per info e iscrizioni social.magamat@gmail.com

Secondo appuntamento online con il Workshop di Gabriele Cirilli, attore, regista, autore, tra i più amati dal pubblico italiano. Sono aperte le selezioni per tutti coloro che hanno un’impostazione di base e delle doti da voler perfezionare.

Il mio motto è sempre stato questo: puntare alla luna… mal che vada finisci tra le stelle! Ecco perché 360°, IL MASSIMO.

Il mio Maestro Gigi Proietti mi ha insegnato che in questo mestiere bisogna essere completi: questo significa saper cantare, recitare e ballare… e non solo!

Imparare a conoscere il proprio corpo, la gestualità e

saperli unire all’ impostazione della voce per recitare e cantare.

Come si scrive un testo comico, come ci si approccia ad un testo nuovo, nozioni di cinema, teatro, cabaret, doppiaggio, scrittura, canto, ballo e come scegliere una scuola di recitazione.

Vi aspetto!

Gabriele Cirilli

Per info e costi scrivere a social.magamat@gmail.com