Sabato 15 maggio Baubeach® riaprirà i battenti

L’attenzione alle Biodiversità e al rispetto nei confronti dell’Ambiente sono sempre state una priorità della Associazione che gestisce da 23 anni la spiaggia per cani “liberi e felici” e questa estate sarà un’ulteriore occasione per riflettere su quanto sta accadendo al nostro Pianeta.

Ma quest’anno la priorità diviene urgenza, in virtù di una ormai crescente consapevolezza globale. Per riflettere su quanto è necessario un repentino cambio di marcia, Baubeach® ha ideato due situazioni, che diverranno il trend dell’estate: una installazione permanente, davanti alla quale le persone potranno leggere, toccare e meditare, e una esposizione di tre giorni attraverso la quale poter divulgare e far conoscere alcune opportunità concrete per migliorare il proprio lifestyle biosostenibile.

Dal recupero dei vecchi ombrelloni e attraverso l’opera artistica di Karen Thomas, nasce l’idea di raccontare la prima esposizione, sotto il segno della protezione di ciò che rimane e in nome della tutela di tre elementi vitali: l’Aria, Acqua e la Terra. ORA O MAI PIÙ è il titolo della installazione permanente realizzata dall’artista, corredata da parole e frasi tratte dalle riflessioni delle più grandi menti dell’umanità. L’iniziativa è curata da Patrizia Daffinà, ideatrice dell’evento, ed è supportata dalla Compagnia Generali Spa (sede di Viale Liegi, Roma).

“L’anima intellettuale dell’umanità – afferma la curatrice – è da sempre stata attenta alle sorti del Pianeta e di tutti i suoi abitanti. E allora facciamo nostra questa ispirazione, diveniamo ‘ciò che vorremmo vedere in questo mondo’. Cominciamo o ricominciamo, da oggi, a guardare al mondo come alla nostra casa da difendere. Smettiamo di guardare agli altri animali come ad un prodotto, cominciamo a scoprirli come individui. Questo è il senso intrinseco della nostra filosofia e delle iniziative che abbiamo programmato per questa stagione estiva”.

Per individuare da vicino le realtà che lavorano attorno al cambiamento e per ridurre l’impatto ambientale, Baubeach® lancia dunque anche l’invito a tre giornate espositive, in programma nelle prime tre domeniche di giugno, luglio e agosto, denominate BAUCOLORS: giornate in cui le persone, con assoluto rispetto alle norme anticovid, potranno osservare e valutare proposte in grado di trasformare la loro vita, per il benessere globale.

L’estate alle porte sarà occasione per incontrare le possibilità di cambiamento, per quanto riguarda la relazione con il cane: nello specifico, l’Associazione ha allestito un’area naturale attrezzata “magica”, realizzata – così come la maggior parte delle strutture visibili in spiaggia – con il riciclo di legname di risulta arrivato dal mare. Il montaggio dei suddetti materiali formerà un percorso in cui si svolgeranno le sessioni di Pentadog®, attività sportiva cinotecnica , svolta in condizioni di sicurezza, in cui si cercherà di aiutare le persone a trovare il migliore equilibrio e la maggior gioia nella relazione con il proprio cane, all’insegna della consapevolezza di un’armonia condivisa.

L’Associazione, che crede molto nel concetto di “formazione”, ha inoltre portato avanti in questi mesi di lockdown alcuni corsi certificati UNI ISO 29993:2017, dalla quale sono usciti fuori, dopo i Pet Caretaker, anche i Magnifici Sette Bauwatch®, iscritti nel registro Bauwatch® IHOD (Ideal Habitat Of Dogs)

https://www.baubeach.net/formazione/corsi-proposti.html

https://www.baubeach.net/formazione/registro-nazionale-dei-pet-caretaker-ihoa%C2%AE.html

Baubeach si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc – guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese.

Sito ufficiale: https://www.baubeach.net/