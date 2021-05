Giordana Angi esce oggi il nuovo disco “Mi Muovo”

Share Facebook

Esce oggi, venerdì 14 maggio, l’atteso nuovo disco della cantautrice Giordana Angi, intitolato semplicemente “Mi Muovo”.

L’album è stato composto l’anno scorso durante la pandemia, è formato da 10 brani e contiene tre featuring: Loredana Bertè, Alfa e Briga. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme qui: https://giordana.lnk.to/MiMuovo

Il singolo apripista “Tuttapposto” (featuring Loredana Bertè) è già uno dei brani più programmati dalle radio italiane. Il singolo è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding, Robbie Williams e Lana del Rey.

A proposito del disco, Giordana ha dichiarato: “è un album nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Le mie canzoni nascono d’istinto, mi servono a buttare giù le emozioni. Ho messo su carta la mia voce e le mie idee, con un senso di libertà mai avuto finora, senza troppe linee guida. Sono nate 10 tracce che raccontano a tutto campo una nuova presa di coscienza. Ogni canzone è diversa”.

“Mi Muovo” è il terzo album di Giordana, che in pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro. Giordana è anche un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album: Buona (cattiva) sorte, Accetto Miracoli, Casa Natale e Seconda Pelle. Ha inoltre scritto Senza Appartenere, brano sanremese di Nina Zilli e Accanto a te di Alberto Urso.

Le tracce di “Mi Muovo” sono state realizzate con cura meticolosa e un’attenta ricerca musicale, in grado di mettere in risalto le doti cantautorali di Giordana. “Mi Muovo” è un disco eterogeneo in cui si mescolano vari generi e stili musicali, mostrando tutta l’ecletticità di questa straordinaria artista, che canta anche alcune strofe in lingua francese. Ci sono brani uptempo e potenti come Tuttapposto dal sapore funky e dal groove irresistibile, brani dal sound più rock come Farfalle colorate, ballad sognanti e melanconiche come Semplice con Alfa, Paolo e Francesca, Chiama il mio nome con Briga e Siccome Sei, midtempo dal sound contemporaneo quasi urban come la title track Mi Muovo o pezzi più dance come Non è l’estate, che contiene “un rap” in francese e Amami adesso. Il disco si chiude con la dolcissima ballata in francese In bocca al lupo, dal forte impatto emotivo.

Ad accompagnare questa nuova uscita, anche l’annuncio di due date live previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 Giordana si esibirà, infatti, al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma.

TRACKLIST DELL’ALBUM “MI MUOVO”, in uscita venerdì 14 maggio.

1 TUTTAPPOSTO (FEAT. LOREDANA BERTÈ)

2 FARFALLE COLORATE

3 SEMPLICE (FEAT. ALFA)

4 PAOLO E FRANCESCA

5 MI MUOVO

6 CHIAMA IL MIO NOME (FEAT. BRIGA)

7 NON È ESTATE

8 SICCOME SEI

9 AMAMI ADESSO

10 IN BOCCA AL LUPO