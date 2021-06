Yung Bae feat. UPSAHL con il singolo “Woman On The Moon”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 11 giugno “WOMAN ON THE MOON”, il nuovo singolo del producer future funk da milioni di stream YUNG BAE insieme alla giovane artista alternative-pop americana UPSAHL.

Guidato da una linea di basso funky e da sintetizzatori retrò, “Woman On The Moon” è un brano accattivante e ritmato perfetto per l’estate. Fondendo musica pop e disco, il singolo sprigiona tutta la sua energia positiva in un ritornello ipnotico che, grazie all’irresistibile voce di UPSAHL, travolge l’ascoltatore in un’atmosfera tutta da ballare.

Ispirato dal city pop giapponese degli anni ‘80, Dallas Cotton in arte YUNG BAE è il simbolo della nuova “wave” in arrivo dagli States: il Future Funk. A 18 anni lascia il college per dedicarsi completamente alla musica, imparando ad utilizzare Ableton nel tempo libero e postando regolarmente canzoni su Soundcloud.

Dopo anni passati a sperimentare, affinando e perfezionando la sua tecnica, il suo impegno nella musica e la sua passione per il funk rimangono costanti e incrollabili. Il singolo “Bad Boy” con bbno$ e Billy Marchiafava, da oltre 60 milioni di stream, è stato un successo virale su Tik ToK (circa 1 milione video da oltre 2 miliardi di impressions).

Classe 1998, Taylor Upsahl, in arte UPSAHL, è una giovane cantautrice americana che in poco tempo ha conquistato importanti traguardi. Con il singolo “Drugs” (oltre 70 milioni di stream) ha raggiunto la #6 della classifica Viral di Tik Tok e la #1 della classifica Trend di Tik Tok.

Il suo EP “Young Life Crisis” è stato eletto da Billboard come uno dei 25 Migliori Album Pop del 2020. Ha collaborato con Dua Lipa al brano “Good In Bed”, contenuto nell’album vincitore di un GRAMMY Award “Future Nostalgia”. Recentemente ha prestato la penna a Madison Beer per il suo singolo “Boyshit” e ha lavorato assieme a Mike Shinoda per il singolo “Happy Ending” con iann dior.