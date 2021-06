Blackbear feat Tate McRae il singolo “u love u”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“u love u” è il nuovo singolo di BLACKBEAR in collaborazione con TATE MCRAE disponibile per la rotazione musicale da venerdì 11 giugno.

“u love u è il primo singolo tratto dal mio EP misery lake”, afferma Bear. “È un EP sull’isolamento e il sentirsi soli che ho realizzato alla fine della quarantena prima di essere vaccinato. u love u è la miscela perfetta di nostalgici sintetizzatori e batterie new school che dipingono un quadro di cosa vuol dire essere in una relazione con una persona che ama se stessa così tanto che ti senti solo. Tate McRae aggiunge tanta profondità sonora a questa canzone”.

Tate McRae (cantante, autrice e ballerina è la musicista più giovane della lista Forbes Under 30 del 2021) sulla collaborazione con Blackbear dice: “‘u love u’ è una canzone super onesta sulle difficoltà di avere una relazione con una persona egoista. Sono davvero entusiasta di far parte del disco di Blackbear e di contribuire a dare vita alla sua visione.”

Blackbear ha iniziato il 2021 ottenendo due nomination per Billboard Music Awards 2021 (Top Rock Song) e due iHeartRadio Music Awards 2021 per “Best New Pop Artist” e “Alternative Rock Song of the Year”.

Tutto questo dopo che per più di un anno i suoi singoli hanno dominato le radio: “hot girl bummer” ha raggiunto la top100 ed è stato certificato oro, “queen of broken hearts” la top60 mentre “me & ur ghost” e “my ex’s best friend”, in collaborazione con Machine Gun Kelly, hanno raggiunto la top50!

Collaborare non è una novità per Blackbear infatti oltre alla collaborazione con Machine Gun Kelly e quella con Wiz Khalifa come autore ha lavorato con Justin Bieber sul singolo “Boyfriend”.