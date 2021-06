Rkomi il nuovo singolo “Partire da Te”

Share Facebook

Dopo il debutto al vertice di tutte e tre le categorie della classifica Fimi-GfK (ALBUM – SINGOLI – VINILI), continua inarrestabile il successo di Taxi Driver, l’ultimo album di Rkomi che mantiene saldamente le prime posizioni della classifica sin dalla sua uscita di aprile .



Si aggiungono oggi, una nuova serie di certificazioni che vanno dal raggiungimento dello status di Disco di Platino per l’album, al Platino per il brano Nuovo Range feat. Sfera Ebbasta & Junior K e all’Oro per Luna piena feat. Irama e 10 ragazze feat. Ernia, mentre i brani Ho Spento il Cielo feat. Tommaso Paradiso e Partire da Te risultano già certificati Oro.

Dopo l’enorme successo di Ho spento il cielo, da venerdì 11 giugno sarà il brano che apre l’intero album: Partire da Te, a diventare il nuovo singolo disponibile in radio.

Ascolto dopo ascolto, Taxi Driver si conferma un nuovo viaggio per Rkomi, nelle profondità di un sound sempre più visionario, influenzato dal rock come dal rap, dalla canzone d’autore come dal pop, ma soprattutto influenzato dal futuro.

Annunciati anche una serie di appuntamenti live estivi in aggiornamento: 26 giugno Firenze (Notti a Teatro) , 27 giugno Bologna (Oltre Festival), 7 luglio Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica), 17 luglio Alba Cn (Collisioni Festival), 16 agosto Castiglioncello Li (Castiglioncello Festival), 20 agosto Alghero (Campo Rugby Maria Pia), 21 agosto Cagliari (Operà Beach Arena), 25 agosto Pordenone (MIV Festival) e 3 settembre Padova (Arena Live Geox).