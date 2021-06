Aiello il nuovo singolo “Fino all’alba”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“FINO ALL’ALBA (ti sento)”, il nuovo singolo di AIELLO, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 25 giugno, è già disponibile per il presave e il preorder.

“FINO ALL’ALBA (ti sento)”, prodotto da BRAIL e ZEF, è il modo in cui AIELLO vede l’estate, il suo personale manifesto urban meridionale. La chitarra flamenca incontra suoni più street, le armonie più latine si mescolano al clubbing.

“Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti”.

“FINO ALL’ALBA (ti sento)” è anche un manifesto dell’amore libero. Il messaggio che porta con sé è quello della libertà di essere chi si vuole, senza confini o limitazioni di alcun genere. Ognuno deve poter seguire la propria natura, senza sentirsi in difetto o a disagio, mai.

AIELLO, dopo la certificazione di disco d’oro ottenuta con il brano “ORA”, oltre 9 milioni di stream e 5 milioni di views, presentato alla 71° edizione del Festival di Sanremo, anticipazione dell’album “MERIDIONALE”, uscito il 12 marzo, prosegue il suo racconto di contaminazione musicale.

“FINO ALL’ALBA (ti sento)” nasce dal desiderio di ballare, senza per forza seguire i soliti trend stagionali, dal continuo bisogno di evolversi, aggiungendo sempre nuove sonorità alla sua produzione ma rimanendo sempre fedele a se stesso e alla propria cifra stilistica.

“AIELLO LIVE – Meridionale Tour”, prodotto da Vivo Concerti è in programma per l’estate e autunno 2021 in cui l’artista si esibirà sui palchi di tutta Italia. Durante i live, presenterà le canzoni contenute nell’ultimo progetto discografico “MERIDIONALE” come “ORA” e i singoli che lo hanno anticipato, “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “CHE CANZONE SIAMO”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).

Qui il calendario con le date complete di “AIELLO LIVE – Meridionale Tour”:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 12 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live

Domenica 17 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica

Mercoledì 20 ottobre 2021 | Milano @Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | Milano @Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall SOLD OUT

Sabato 30 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall

BIO

Cosentino di nascita, romano di adozione, AIELLO ha iniziato a studiare pianoforte e violino a circa 10 anni, crescendo poi “a pane e R&B”. A 16 anni scrive i primi testi e nel 2011 pubblica la sua prima canzone “Riparo”.

Affamato di musica, sceglie di viaggiare e cercare oltre i confini nazionali ispirazioni e contaminazioni. Dopo una parentesi australiana AIELLO rientra in Italia e inizia a lavorare a sonorità inedite che contribuiscono a plasmare uno stile musicale sempre più originale.

Nel 2017 pubblica HI-HELLO, il suo primo EP, un progetto indie-pop, elettronico, anticipato dal singolo COME STAI. La musica di AIELLO vive un’importante evoluzione, nel 2019 esce il suo primo album “EX VOTO”, tra i progetti discografici più attesi dell’autunno, anticipato da tre brani: “Arsenico” (disco di platino), “La mia ultima storia” (disco d’oro) e “Il cielo di Roma”.

Nel 2020, AIELLO viene nominato alla 65° edizione del David di Donatello, nella categoria “migliore canzone originale” col brano “FESTA”, per il film “BANGLA”. In estate pubblica «VIENIMI (a ballare)», una miscela esplosiva di street-pop, musica popolare latina e cantautorato italiano, una delle canzoni di maggior successo dell’estate, certificata disco di platino.

Qualche mese dopo, a ottobre, esce “CHE CANZONE SIAMO” una ballad contemporanea, figlia del “new pop” dell’artista. AIELLO partecipa alla 71° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, con il brano “ORA” (certificato disco d’oro), presente nell’ultimo progetto discografico “MERIDIONALE”. Il 25 giugno uscirà il suo nuovo singolo, FINO ALL’ALBA (ti sento).