Achille Lauro su Youtube il nuovo videoart da lui diretto

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Domenica 11 luglio, giorno del suo compleanno, Achille Lauro pubblica su Youtube il nuovo videoart da lui diretto, dedicato al singolo LATTE+.

“Non è un videoclip, è vita vera.

Nessuno shooting, nessuna finzione.

Niente scenografie, no copioni costruiti, zero comparse.

Solo la vita spericolata a riflettori spenti” – Achille Lauro

Il brano, terzo estratto dal suo ultimo album LAURO per Elektra Records/Warner Music Italia disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, risuona di anni ‘70 omaggiando il cult cinematografico di Kubrick, Arancia Meccanica, del quale riporta l’estetica e non la morale.

LATTE+ è l’inno di una generazione che ha voglia di osare.

Una generazione che trova risposte nell’irrequietezza.

La fame dell’eccesso, la necessità di agire, la volontà di volersi superare per raggiungere i propri obiettivi velocemente.

Adrenalina e tensione costante.

Una dedica a quell’incoscienza salvifica che ci spinge a cogliere l’attimo e che accompagna il momento di tensione prima di ogni grande salto.