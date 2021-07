Share Facebook

Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale “PSYCO”, il nuovo singolo di ARISA (https://arisa.bfan.link/psyco)

“Psyco” è un brano dal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessa Arisa insieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale.

«“Psyco” è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica “Psyco” solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia..» afferma Arisa.

Prosegue “ORTICA SPECIAL TOUR 2021”, una serie di appuntamenti estivi imperdibili in tutta Italia.

Uno spettacolo unico in cui l’artista presenta live i suoi ultimi singoli “Psyco”, “Ortica” e il brano sanremese “Potevi fare di più”, insieme alle più amate canzoni del suo repertorio.

Sul palco Arisa è accompagnata dal pianista Giuseppe “Gioni Barbera” e dal poliedrico Jason Rooney alla consolle.

Queste le date di “Ortica Special tour 2021”:

giovedì 29 luglio – CESENATICO (Forlì-Cesena), Piazza Andrea Costa – Notte Rosa (NUOVA DATA)

venerdì 30 luglio – LADISPOLI (Roma), Bosco di Palo – Ladi Summer Fest

domenica 1 agosto – PARTANNA (Trapani), Anfiteatro Comunale

lunedì 2 agosto – ZAFFERANA ETNEA (Catania), Anfiteatro Falcone e Borsellino

martedì 3 agosto – ENNA, Castello di Lombardia

venerdì 6 agosto – TRAVO (Piacenza), Parco Archeologico – Travo Balafolk

sabato 7 agosto – VALTOURNENCHE (Aosta), Breuil-Cervinia, Chiesetta degli Alpini – Aosta Classica (NUOVA DATA)

mercoledì 11 agosto – PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo), Arena Orfeo Serafini

venerdì 13 agosto – AGEROLA (Napoli), Parco Colonia Montana – Sui Sentieri Degli Dei Festival (NUOVA DATA)

martedì 17 agosto – REGGIO CALABRIA, Arena Alberto Neri – Catonateatro Festival

giovedì 26 agosto – CASTEL DI SANGRO (L’Aquila), Piazza Plebiscito

venerdì 27 agosto – OSTUNI (Brindisi), Foro Boario

Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre alla carriera nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra).

Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni platino (con “Malamorenò”, “La notte”, “Meraviglioso amore mio”, “Controvento”) e tre certificazioni oro (con “Potevi fare di più”, “L’amore è un’altra cosa” e “Guardando il cielo”). Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima quest’anno con il brano “Potevi fare di più” che si è classificato al 10°posto.

Al festival ha ottenuto due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.

Negli anni si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali il Premio Assomusica Casa Sanremo e il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Venice Music Awards nel 2009, il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano “Gaia”) e due candidature al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per “Ho perso il mio amore” e nel 2018 per “Ho cambiato i piani”).