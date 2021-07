La Rappresentante di Lista il nuovo singolo “Vita”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

VITA – la nuova canzone de LRDL in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 luglio che si inserisce nel percorso di My Mamma, album in cui curiosità, meraviglia, libertà risuonano sempre. Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro.

Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato.

VITA, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra (già produttori del disco). VITA è l’entusiasmante descrizione di un viaggio fuori dagli schemi.

Così come LRDL racconta il brano:

“VITA è una canzone che sta perfettamente dentro My Mamma. È stata scritta dopo l’uscita del disco, ma in qualche modo ne amplia il discorso. Come in Resistere, come in Amare, come in Alieno, in VITA il ritornello è un vero e proprio inno.



“Sei felice o sei complice” è una citazione di una poesia di un poeta palermitano. Nino Gennaro, poeta morto di AIDS nel 1995 a Palermo, gli ultimi anni della sua vita scriveva a mano dei quaderni e li regalava alle persone più care. Qualche anno dopo, io avevo meno di 20 anni, ne trovai una copia in un cassetto di mia madre.

Quelle poesie scritte a mano mi folgorarono. E questa frase iconica “O sei felice, o sei complice” per noi è diventato un vero è proprio slogan. Un motto. La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. In una società che ci ha insegnato quasi esclusivamente a ricordare la paura, la chiusura e le difficoltà, un vero atto di resistenza potrebbe essere quello di tenerci stretti gli attimi di gioia. Rinnovare lo stupore, la curiosità, la meraviglia.”

Scritta e composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e prodotta da DRD in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra, VITA arriva dopo la pubblicazione dell’album MY MAMMA, oltre 38 milioni di streaming totali e il brano presentato al Festival di Sanremo “Amare” che ha conquistato il disco di Platino.

La band è attualmente sul palcoscenico per il MY MAMMA TOUR estate 2021 con uno spettacolo potente, completo, un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico.

La formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso, sassofono e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

09 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio – MILANO Carroponte SOLD OUT!

15 luglio – TORINO Flowers Festival

17 luglio – CODROIPO Villa Manin Estate 2021 SOLD OUT!

30 luglio – FIRENZE Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto Pascale

10 agosto – MARINA DI CERVETRI (RM), Etruria Eco Festival,

13 agosto – GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

20 agosto – ISOLA MAGGIORE – LAGO TRASIMENO Moon in June

02 settembre – LIVORNO Mascagni Festival 2021

03 settembre – GALZIGNANO TERME (PD) Musica Tra Le Nuvole c/o Anfiteatro del Venda

07 settembre – ROMA Auditorium Parco della Musica

14 settembre – BOLOGNA Arena Puccini

16 settembre- GENOVA GOA-BOA_Villa Serra Greenside!

LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021 è prodotto da Woodworm e Locusta Booking. Prevendite disponibili su www.lrdl.it