Maluma il nuovo singolo “Sobrio”

È disponibile in digitale “SOBRIO”, il nuovo singolo della superstar mondiale della musica latina MALUMA, che anticipa il suo album di prossima uscita.

Nel brano, scritto da Maluma insieme a Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andres Lima e Lenin Yorney Palacios, l’artista parla ancora una volta di una delusione d’amore ma, a differenza dell’atteggiamento presuntuoso di Papi Juancho nel singolo “HAWÁI”, questa volta dimostra un lato di sé più vulnerabile.



In un’atmosfera dal sound melodico urban/pop, “Sobrio” racconta infatti la storia di una persona che è in grado di prendere coraggio per chiamare la sua ex e dirle che gli manca e che è dispiaciuto, solo dopo aver bevuto.

Allo stesso modo, nel video ufficiale girato a Los Angeles da Jessy Terrero e disponibile al seguente link youtu.be/RljdPIfnp0U, vediamo Maluma annegare i suoi dispiaceri nell’alcool mentre vede la sua ex-ragazza, interpretata dalla top model israeliana Eden Fines, ad un appuntamento con la star dei reality Scott Disick.

Solo bevendo riesce ad affrontarli, rendendosi ridicolo ma mantenendo in qualche modo il suo charme, come solo Maluma potrebbe fare.

Nel videoclip, oltre al cameo di Disick, compare la cantante e rapper Saweetie, l’attore, cantante e modello Quincy Brown e la supermodella australiana Shanina Shaik.

Maluma è in procinto di partire per il PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR, il suo primo tour dal vivo dall’inizio della pandemia. Il 5 marzo 2022 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) per l’unica tappa italiana. Per info e prevendite: www.ticketone.it – 0584.46477.

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e 57.3 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower).

Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 26.8 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino ad aver venduto il maggior numero di biglietti per i suoi concerti nel mondo.

Nel 2018 e 2019 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles).

Il suo tour mondiale “11:11” ha registrato il sold out a Yarkon Park di Tel Aviv, la più grande location per concerti di Israele (oltre 60.000 persone).

In occasione del suo concerto da headliner al 18° Festival Annuale di Mawazine a Rabat (Marocco), ha stabilito il record assoluto di presenze cantando di fronte a 200.000 persone; si è inoltre esibito per la prima volta a Riyadh, in Arabia Saudita, davanti a 25.000 persone.

Nel 2018, Maluma è entrato nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e“Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour.

Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto di brand internazionali come Moet, Hennessy, Michelob e Adidas.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 5 album: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), PAPI JUANCHO(2020) e 7DJ (2021). Maluma è l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al primo e al secondo posto nella classifica Latin Airplay di Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje)”, che l’ha visto conquistare il #1 per ben venti volte nella sua carriera.