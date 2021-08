Share Facebook

Dalla volontà del Museo del Saxofono di portare per la prima volta a Fiumicino una grande e articolata manifestazione dedicata al jazz, nasce il primo Fiumicino Jazz Festival, rassegna in programma dal 3 al 26 settembre con grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, manifestazioni all’aperto, gite musicali in battello e incontri con significative personalità del mondo musicale.

Un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fiumicino, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino e sostenuta da Podere 676 Birrificio Agricolo.

Attilio Berni, direttore artistico del Museo del Saxofono ha concepito una manifestazione in grado di attirare ed incuriosire un vasto pubblico, oltre a quello più specialistico del settore, contribuendo a quella caratterizzazione musicale della città di Fiumicino affinché essa possa, ancor più, essere identificata come la città del saxofono e, non ultimo, rappresenti un forte stimolo alla crescita turistico-culturale del territorio.

La rassegna prevede un ciclo di 12 eventi, da svolgersi nei fine settimana di settembre. Nel ricco cartellone ci saranno i concerti del sabato sera al Museo del Saxofono (4,11,18 e 25 settembre) con Max Ionata, Michael Rosen, Milena Paradisi e Enrico Ghelardi; le Gite musicali con aperitivo sul battello lungo il fiume Tevere (3 e 24 settembre), organizzate in collaborazione con la Pro-Loco di Fiumicino e durante le quali si esibirà la Continental Dixie Band, orchestra dixieland in pieno stile New Orleans; gli incontri Birra & Sax (10 e 17 settembre), organizzati nello stabilimento Podere 676 di Testa di Lepre, che vedranno protagoniste la band Live Night di Mauro Bottini e la Continental Dixie Band; infine gli appuntamenti pomeridiani domenicali al museo Conversaxioni – Storie di Birra & Jazz (5, 12, 19 e 26 settembre), incontri musicali con degustazione sull’onda di travolgenti storie, musiche e aneddoti sul jazz, raccontati da personalità del settore quali Lino Patruno, Attilio Berni, Alfredo Romeo e Monica Gilardi.

Sponsor ufficiale della manifestazione è Podere 676 Birrificio Agricolo, che celebra il fortissimo connubio tra birra e musica. Un’affinità storica che, in queste occasioni, mira al completamento multisensoriale degli eventi in cui ascolto e degustazione si sposano e si affinano reciprocamente.

Il Fiumicino Jazz Festival rispetta la normativa anti-Covid: per accedere alle manifestazioni è richiesto il green pass. Le Conversaxioni al Museo e gli eventi al birrificio sono ad ingresso gratuito; i biglietti dei concerti sono acquistabili al Museo o sul sito Liveticket; le prenotazioni per le gite musicali sul battello vanno effettuate ai contatti della Pro loco di Fiumicino. Per tutti gli eventi è suggerita la prenotazione a causa dei posti limitati.

Venerdi 3 settembre

Come a New Orleans

Gite musicali sul battello con la Continental Dixie band

Fiumicino paese

In collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino

Partenze ore 17:30 e ore 18:30

Sabato 4 settembre

Concerto

MAX IONATA & Friends

Museo del Saxofono

Ore 21:00

Domenica 5 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con …

Lino Patruno

La Storia del jazz

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Venerdì 10 settembre

Birra & Sax – Eventi al Birrificio

concerto e presentazione azienda Podere 676

Podere 676 – Testa di Lepre

Dalle ore 18:00 a notte fonda…

Sabato 11 settembre

Concerto

MICHAEL ROSEN HARMONIC Quartet

Museo del Saxofono

Ore 21:00

Domenica 12 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con …

Attilio Berni

Sax & Sex

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Venerdì 17 settembre

Birra & Sax – Eventi al Birrificio

concerto e presentazione azienda Podere 676

Podere 676 – Testa di Lepre

Dalle ore 18:00 a notte fonda…

Sabato 18 settembre

Concerto

SHANTI PROJECT – Enrico Ghelardi 4et

Museo del Saxofono

Ore 21:00

Domenica 19 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con…

Alfredo Romeo

Spazzole & Bacchette

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Venerdì 24 settembre

Come a New Orleans

Gite musicali sul battello con la Continental Dixie band

Fiumicino paese

In Collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino

Partenze ore 17:30 e ore 18:30

Sabato 25 settembre

Concerto

ESTEMPORANEA-MENTE – Marilena Paradisi Trio

Museo del Saxofono

Ore 21:00

Domenica 26 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con…

Monica Gilardi

Le donne nel Jazz

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00