Davide Van De Sfroos il video del nuovo singolo con Zucchero

Davide Van De Sfroos è sbarcato a Venezia – raccogliendo l’invito di Villa Erba e della Fondazione Ente dello Spettacolo, in accordo con la Camera di Commercio di Como-Lecco – per presentare in anteprima, nell’ambito della 78^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia, il videoclip del nuovo singolo feat. Zucchero Sugar Fornaciari OH LORD, VAARDA GIO, disponibile da oggi su YouTube

Nelle mani del regista Dario Tognocchi OH LORD, VAARDA GIO – solenne preghiera a due voci dalle sonorità gospel e dal messaggio potentissimo – diventa un piccolo docuclip dalla forte presa emotiva: un racconto per fotogrammi ambientato nella natura incontaminata delle selve e valli friulane, qui metafora della dimensione più pura e primitiva in cui l’uomo si rifugia per riavvicinarsi all’essenziale.

Ma OH LORD, VAARDA GIO è molto di più: un inedito grandangolo sul quotidiano dell’intellettuale Mauro Corona, protagonista in solitaria che incarna 100% la figura dello spirito libero, da anni legato a Van de Sfroos da profonda stima e amicizia. Da spettatori lo osserviamo, frame dopo frame, dedicarsi alle sculture lignee che svettano totemiche nel suo laboratorio di Erto, addentrarsi lungo un sentiero nella foresta e godere della bellezza di luoghi magici smarriti nel tempo, fino a fondersi nella natura mentre le calde note di Davide Van De Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari si elevano altissime: Oh Lord please tell me / dove devo andare adesso, il grido dell’uomo smarrito che chiede al Signore quale strada percorrere.

Prodotta da Taketo Gohara, OH LORD, VAARDA GIO anticipa – sorprendendo per la potenza e l’aderenza ai tempi – il nuovo album di inediti MAADER FOLK, in uscita il 17 settembre per BMG/MyNina: 15 le tracce contenute nel disco che il cantautore presenterà in una serie di appuntamenti instore in giro per l’Italia, per incontrare i suoi fan e condividere con loro la genesi e le storie del nuovo progetto discografico.

DAVIDE VAN DE SFROOS – MAADER FOLK – GLI APPUNTAMENTI INSTORE

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop)

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli)

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli)

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)