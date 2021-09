Share Facebook

Frutto dell’esperienza di 22 anni di attività nel settore musicale e della voglia di ripresa, nasce MusiCare la prima fiera virtuale progettata interamente in Italia e pensata per rilanciare la musica ed il mercato degli strumenti musicali.



Organizzata e prodotta dalla AMD communication, MusiCare si terrà nei giorni 8 e 9 Ottobre 2021 sulla piattaforma www.musicare-expo.com con l’intenzione di sostenere l’artigiano ed il musicista così come la grande azienda di settore.

L’evento dell’anno coinvolgerà tutti gli attori della scena musicale italiana ed estera, rispecchiando ogni aspetto, sia visivo che organizzativo, di una classica fiera in presenza alla quale siamo abituati ad assistere.

Il visitatore si troverà di fronte ad una struttura ben definita con l’ingresso al Polo Fieristico, alla Lobby Principale con delle vele pubblicitarie vivendo un’atmosfera espositiva totalmente assimilabile alla realtà grazie all’utilizzo di immagini vettoriali che richiamano alla mente emozioni già vissute.

Dalla Hall Centrale è anche possibile avere una panoramica globale dell’evento fieristico. Un colpo d’occhio in grado di trasmettere la grandezza dell’evento con un primo impatto visivo importante che mette in risalto brand ed espositori già al primo ingresso.

Il visitatore potrà assistere alle sessioni Live programmate oppure chiedere informazioni all’Info Point. Il tutto attraverso dei click in punti preventivamente organizzati attraverso i quali accedere direttamente allo stand di suo interesse ed entrando in contatto con l’espositore attraverso chat, video conferences, webinar e live shows.

Partecipando a una fiera online il numero dei potenziali contatti può decuplicarsi rispetto a una fiera in presenza, un vantaggio commerciale non indifferente con la possibilità di raggiungere professionisti in ogni angolo del mondo. Partecipare è uno dei modi migliori per generare nuovi contatti, fare affari e trasformare la tua attività in un successo.