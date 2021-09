Rhove fra i protagonisti della seconda edizione di Radar Italia

Share Facebook

Spotify sceglie RHOVE, giovanissimo rapper pronto a innovare la scena urban italiana, fra i giovani talenti emergenti del programma Italia Radar.

A un anno dalla prima edizione, torna Radar, il programma globale di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

Radar è il programma che vuole far conoscere agli utenti la storia e l’essenza degli artisti selezionati dentro e fuori la piattaforma, attraverso una playlist dedicata, i canali editoriali, e un piano marketing personalizzato, dando la possibilità agli ascoltatori di scoprire nuovi talenti e nuova musica.

Il team di Spotify ha combinato considerazioni editoriali con un’ampia analisi dei dati degli ascolti sulla piattaforma, tenendo conto del potenziale di questi giovani talenti di raggiungere un pubblico ampio nei prossimi mesi.

L’edizione 2020 aveva visto come protagonisti numerosi giovani artisti che negli ultimi mesi hanno conquistato il grande pubblico come BLANCO, Ariete, Mara Sattei e Venerus.

La selezione di Radar Italia 2021 è specchio di un momento di grande cambiamento della musica italiana e globale, che avviene nel nome della diversità e dell’inclusione, temi che caratterizzano la nostra epoca.

Rhove è fra i protagonisti di Radar Italia 2021. RHOVE, classe 2001, si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale atipici e innovativi. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica.

Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho.

Il successo arriva con la pubblicazione del primo singolo “Blanc Orange (na na na)” (https://www.youtube.com/watch?v=YOlan2Q_Fk0), inizialmente auto-pubblicato e in grado di ottenere oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube. Seguono i singoli “Provincia” (https://youtu.be/DCLJJgOZOkw), “Corso Europa” (https://www.youtube.com/watch?v=jPUagM4U6L0), “Montpellier” (https://www.youtube.com/watch?v=Uw0GSERMXeQ) e l’ultimo singolo “LA ZONE” con Shiva (https://www.youtube.com/watch?v=JgF70Z0LsQE&list=OLAK5uy_mOnBS2PObgJVkod2dVY7aqn5HtgXnwQiU), fra i brani più ascoltati su Spotify.

Rhove è un rapper propositivo e positivo, che vuole lanciare messaggi di speranza e di incoraggiamento ai suoi coetanei, come testimoniano anche le frasi che scrive sul suo profilo Twitter.

“In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive il rapper, che in un altro tweet incoraggia anche a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: “Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

Rhove è un grande appassionato di sport: ama, infatti, il parcour e il surf (uno dei suoi segni distintivi è una muta da surf che ama esibire nei suoi videoclip). La sua musica è contaminata da influenze urban francesi.

Le sue ispirazioni musicali, infatti, sono i rapper e artisti francesi quali JUL, Stromae, SCH, Doria e artisti internazionali come Morad.