Incontro con Dodi Battaglia al Castel San Giovanni

Sabato 30 ottebre ore 17:00. L’incontro sarà una meravigliosa esperienza con uno dei più grandi chitarristi italiani ed europei.

L’evento si articola con il grande Dodi che, imbracciando le sue chitarre, racconta, suona e canta le migliori performance che hanno caratterizzato la sua vita professionale.

Eseguirà tantissimi assoli che lo hanno reso famoso e ne racconterà i segreti così come racconterà alcuni interessanti aneddoti con i suoi amici per sempre POOH e le collaborazioni con artisti di altissimo livello come Al Di Meola, Tommy Emmanuel, Vasco Rossi e tanti altri.

Durante l’incontro ci sarà un fase dove il pubblico potrà intervenire rivolgendogli direttamente le domande.

Per la presentazione di Dodi Battaglia e la conduzione della fase di partecipazione del pubblico, ha dato la sua disponibilità Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Alla fine si potranno fare foto e richiedere autografi.

L’evento ha una durata di 2/3 ore circa.

Ringraziamo anche Replay Music Managment per l’opportunità creata e la Libreria Puma per il sempre cortese supporto.

Per l’Associazione Castello Immagini

L’Associazione Castello Immagini con il patrocinio del Comune di Castel San Giovanni attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Cultura presentano un appuntamento di prestigio per Castel San Giovanni e per il nostro teatro.

Se a questo aggiungiamo che l’incasso della serata verrà devoluto in beneficienza al

Day-hospital onco-ematologico del Presidio Unico della Valtidone (ospedale di Castel San Giovanni) credo che sia proprio un appuntamento da non perdere.

ATTENZIONE .. il numero di posti è limitato ed occorre obbligo di prenotazione e l’esibizione del Green Pass all’ingresso e l’uso della mascherina in teatro.

Per prenotare ci sono due modi

1- via wathsApp al numero 388 4810769

2- via Email all’indirizzo: castelloimmagini.pc@gmail.com

per informazioni a riguardo si possono chiamare i numeri: 335 330508 (Dante) – 335 6077836 (Anna)