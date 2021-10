“Pur di stare con lei” il singolo di Federico Baroni con Folcast

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “PUR DI STARE CON LEI” (Warner Music Italy – https://wmi.lnk.to/PdScLei), il nuovo singolo di FEDERICO BARONI FEAT. FOLCAST.

Il brano, scritto da Federico Baroni con Folcast e prodotto da Riccardo Scirè, rappresenta il secondo capitolo del nuovo progetto discografico di Federico Baroni, inaugurato quest’estate con “Jackpot”, che è stato accompagnato dalla realizzazione del primo Double Vertical Music Video al mondo, recentemente premiato al Vertical Movie Festival di Roma.

Federico Baroni e Folcast sono legati da tanti anni da un rapporto di amicizia e stima professionale e questo legame ha dato vita spontaneamente a “Pur di stare con lei”, un pezzo pop fresco e contemporaneo.

Federico Baroni descrive così il brano: «”Pur di stare con lei” è un brano nostalgico e allo stesso tempo spensierato che descrive lo stato d’animo in cui ci troviamo quando teniamo così tanto ad una persona da arrivare a fare di tutto per lei, pur consapevoli che probabilmente ci faremo del male.

La canzone si divide tra una riflessione profonda e sofferta, descritta dalle parole della strofa e del ritornello, e un sentimento più leggero e consapevole, che esplode nello special finale.

Quando ho spiegato quello che volevo trasmettere e ho fatto sentire il brano a Folcast c’è stata subito una sintonia pazzesca. In 10 minuti abbiamo scritto tutta la parte rap, di getto, senza badare a tempi o regole, semplicemente abbiamo espresso quello che sentivamo. Penso che la spontaneità sia la vera forza del brano».

«In “Pur di stare con lei” cerchiamo l’incontro e l’unione partendo da tutte quelle situazioni di scontro e di difficoltà che si vivono durante una relazione. Il “lei” può essere chi ci pare: lui, loro, noi stessi.

Chiunque sia, è proprio quando il frigo resta vuoto che ci inventiamo una pasta con quello che c’è. Ed è magari quando litighiamo che sentiamo il fuoco ardere – racconta Folcast – Federico Baroni è un fratello conosciuto grazie alla musica. È un inguaribile altruista ed entusiasta.

Crescere insieme a lui all’insegna della musica, arte che più amiamo entrambi, mi ha permesso di vederlo all’opera e sono rimasto veramente colpito.

È un artista a tutto tondo che ha però anche una rara visione lucida e a 360 gradi su quello che propone. Federico cerca sempre di portare avanti progetti al massimo della qualità».

Federico Baroni, riminese classe ‘93, è il busker più seguito d’Italia (+40 mila follower su Instagram, +2 milioni di streaming, +27.000 iscritti e 4 milioni e mezzo di views su YouTube, +20.000 fan su Facebook).

A 18 anni si trasferisce a Roma, dove studia alla LUISS (dove si laurea poi in Economia e Management e consegue un Master in Music Business) e a 21 comincia a scrivere i suoi primi inediti e a fare l’artista di strada.

Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza (i video sono visibili sul canale YouTube dell’artista). Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp.

Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a “Edicola Fiore”, dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017 partecipa ad “Amici”.

Dopo l’esperienza televisiva, nel 2018 pubblica il suo primo singolo “Spiegami” e si esibisce su importanti palchi per grandi brand (Bulgari) ed eventi (Grand Prix Formula E su Italia 1), suona inoltre prima di Emma Marrone in occasione della Festa della Musica a Roma.

Pubblica poi il singolo “Domenica”, seguito da “Non Pensarci”, brano che anticipa l’album d’esordio omonimo, uscito ad aprile 2019 accompagnato dal video di “Profumo”.

Federico ha presentato l’album con diversi appuntamenti instore in tutta Italia, oltre che con uno speciale evento “outstore” (il primo in Italia) in Piazza Duomo a Milano.

L’album ha esordito alla posizione 22 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, ed è stato promosso con uno street tour di cinque date nelle principali città italiane.

Nello stesso anno Federico ha aperto i concerti di Max Gazzè e James Morrison. Nel 2021 dà il via a un nuovo progetto discografico con l’uscita del singolo “Jackpot” e la realizzazione del primo Double Vertical Music Video al mondo.

Il videoclip è stato anche premiato al Vertical Movie Festival di Roma. Attualmente sta lavorando al suo secondo album, prodotto da Riccardo Scirè.10:25 01/10/2021