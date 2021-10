Su Olez Tv disponibile “ANTI: The Making Of”

Share Facebook

È fuori “ANTI: The Making Of”, il documentario che racconta il dietro le quinte della realizzazione del nuovo e omonimo album di GIONNYSCANDAL (Virgin Records/Universal Music Italy), disponibile in esclusiva su OLZE TV al link www.Olzemusic.com/olzetv.

“ANTI: The Making Of” è una raccolta di alcuni momenti in studio durante le registrazioni dell’album “ANTI”, arricchita con delle interviste inedite al team che ci ha lavorato.

Questo documentario ha lo scopo di raccontare le paure, i dubbi e le incertezze che GionnyScandal ha avuto durante la lavorazione del nuovo progetto.

In “ANTI” l’artista si mostra senza filtri, attraverso 14 tracce pop-punk, tra cui spicca il featuring con Pierre Bouvier, cantante dei Simple Plan.

Questa la tracklist dell’album:

CHE NE SAI TE

GIORNI TRISTI

DEMONI

3e33

DESIRÈE

NICOTINA FEAT PIERRE BOUVIER from SIMPLE PLAN

KILLER

MOSTRO SOTTO AL LETTO

NUVOLE

BALLO CON IL DIAVOLO

PROSSIMA FERMATA TU

COCA & WHISKY

SALVAMI

ANESTESIA

GionnyScandal, in arte “Gionata Ruggieri” nasce nel 1991, dall’età di 18 anni inizia a scrivere canzoni che lo portano ad essere nei cuori di migliaia di ragazzi. Con più di 300.000.000 di visualizzazioni su Youtube e 200.000.000 di streaming su Spotify, GionnyScandal varia da canzoni d’amore pop fino al recente album “ANTI” in cui approda al suo genere preferito, il pop punk. Fino ad ora ha ottenuto 4 dischi d’oro (“Sei così bella”, “Per Sempre”, “Solo me e te” e “Buongiorno”) e 1 disco di platino (“Buongiorno”) e vari sold out durante i tour in giro per l’Italia.

OlzeMusic è una piattaforma multimediale interamente dedicata alla musica. Fondata come startup innovativa, nasce nel 2017 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze.

Nel 2018 OlzeMusic diventa una vera e propria società e, grazie a una campagna di crowdfunding che ha raggiunto e superato il suo obiettivo nel giro di poche ore, fa il suo ingresso nel mondo digitale, con il supporto di Coriweb. Nel 2019 OlzeMusic organizza le prime due edizioni di Urban Fighters, contest per artisti emergenti con in palio premi finalizzati a scopi artistici.

Il contest cattura l’attenzione di Sony Music Italy, che decide di diventare partner del progetto nel dicembre dello stesso anno a partire dalla seconda edizione dell’Urban Fighters: i 20 artisti vincitori, giudicati da 8 producer nazionali, hanno così la possibilità di inserire il loro brano inedito nella compilation Sony “Urban Fighters”, che nell’edizione 2021 ha raggiunto 500.000 stream, numeri molto importanti per artisti emergenti e due artisti avranno la possibilità di pubblicare altri loro inediti con l’etichetta.

Oggi OlzeMusic è pronta a diventare una solida realtà multimediale all’interno del panorama musicale italiano con una grandissima novità: è infatti online OlzeMusic TV, che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky, una piattaforma che consente di guardare contenuti esclusivi che raccontano l’industria musicale: documentari su artisti italiani, serie tv sulla figura del produttore musicale in Italia, making of di album e video musicali e molto altro ancora.