Esce il 29 ottobre Cambia un uomo il nuovo singolo di Marco Mengoni, già disponibile in pre-save e pre-add e che anticipa l’uscita del suo nuovo progetto discografico a più di due anni dal grande successo multiplatino di Atlantico.

Un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile. Su un tappeto dal sound anni ’60 e l’andamento tipico dell’R&B, la voce di Mengoni appoggia con morbidezza e potenza al tempo stesso una riflessione, una preghiera, una confessione.



Scritta da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di MACE, producer multiplatino tra i più rinomati della scena italiana, e Venerus, eclettico cantautore, polistrumentista e produttore, Cambia un uomo (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.



“Fosse l’ultima notte che abbiamo sai / io con tutte le altre la cambierei / perché solo nel perdono cambia un uomo”.

Nelle settimane precedenti alla release il brano ha fatto il suo primo viaggio nelle città italiane attraverso affissioni a Milano in cui compaiono frasi del testo che portano la firma del cantautore e teaser video nelle grandi stazioni dove prende vita la cover del singolo.

Marco Mengoni ha inoltre regalato una preview di Cambia un uomo sul suo profilo TikTok in cui, dal suo studio di registrazione, ha svelato alcuni secondi della nuova canzone.

Un nuovo capitolo per Mengoni, un ritorno alle origini, un affondo nelle sue influenze musicali; Cambia un uomo arriva dopo il successo di Ma stasera, brano certificato Platino che ha segnato la nostra estate.

Il recordman della musica italiana con 58 dischi di platino, tour in Italia e in Europa da tutto esaurito, oltre 1,5 miliardi di streaming (audio/video) e riconoscimenti internazionali, ha annunciato a giugno i suoi primi live negli stadi nell’estate 2022.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.



Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: iscriviti a My Live Nation registrandoti gratuitamente su www.livenation.it o visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi

Marco Mengoni è tornato a sorpresa a giugno 2021 con l’annuncio di Ma stasera e i live negli stadi previsti per l’estate 2022 raggiungendo, con tutto il suo team, lo stadio di San Siro in bicicletta, pedalando lungo AbbracciaMI, il percorso ciclistico che attraverso parchi, piste ciclabili e raccordi rappresenta un ring verde per la città di Milano, per lanciare, ancora una volta, un messaggio di attenzione e sensibilizzazione per l’ambiente.



A inizio settembre il cantautore ha inaugurato, con il live unico Marco risuona e l’installazione sonora Resonantrees performing Marco Mengoni (ideata e realizzata dal Sound Artist Federico Ortica), il supersalone, l’evento speciale 2021 del Salone del Mobile Milano curato dall’architetto Stefano Boeri, presenziando anche all’apertura istituzionale in cui ha cantato l’Inno di Mameli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.