Da venerdì è disponibile in rotazione radiofonica “Toxic”, il singolo di BoyWithUke, l’artista star di TikTok che ha già conquistato le classifiche di tutto il mondo.

Dopo aver raggiunto su TikTok più di 165 mila video creati con l’official sound di “Toxic”, ottenendo oltre 28 milioni di like, il nuovo singolo del giovane cantante BoyWithUke continua a scalare le classifiche di tutto il mondo, raggiungendo il #25 su Spotify Global ed entrando in Top100 Spotify Italia, con oltre 45 milioni di stream.

Attraverso le sonorità indie-pop della sua musica e l’atmosfera casalinga delle sue performance, BoyWithUke è riuscito in pochissimo tempo a conquistare l’approvazione del pubblico, non solo sulla sua piattaforma natia, TikTok, dove conta 2 milioni di follower, ma anche su Spotify, con quasi 8 milioni di ascoltatori mensili. Il suo primo album, “Fever Dreams”, pubblicato lo scorso giugno, ha esordito in Top10 degli album più ascoltati nel weekend di debutto su Spotify UK.