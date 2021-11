“Mi fai bene” è il nuovo singolo di Lortex

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Mi fai bene (Epic/ Sony Music Italia) è il nuovo singolo di Lortex disponibile da venerdì 19 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Lortex è una nuova promessa della scena cantautorale torinese che, nonostante la giovane età, esordisce con i suoi primi lavori riscuotendo un grande successo di pubblico totalizzando oltre 60 milioni di streaming su Spotify, oltre 40 milioni di view su YouTube e 200mila followers su Tik Tok.

Nel 2020 firma con Sony Music e pubblica i singoli “Ti avrei dato il mondo”,”Mia”, certificato disco d’oro, e “Disastro”.

Mi fai bene nasce da una notte di insicurezze e di domande e rappresenta una dedica d’amore. Lortex con questo brano esterna le sue emozioni e la sua gratitudine nei confronti di una persona che gli è stata accanto in un periodo difficile in cui è più facile andarsene che rimanere. Mi fai bene è prodotta da Steve Tarta.

“Troppo spesso non diciamo alle persone che ci stanno vicino quanto siano importanti per noi, io ho deciso di farlo scrivendo questa canzone.

A chiunque capita di passare momenti bui, ma sono sicuro che pensandoci, tutti abbiamo un posto, una cosa, qualcuno che ci fa bene, e mi piacerebbe che le persone ascoltando questa canzone pensassero esattamente a quella cosa, a quella persona. Mi fai bene è un grazie che ha più parole.”

Lortex, pseudonimo di Lorenzo Mirabella, nato a Torino nel 1999, inizia a scrivere e comporre canzoni all’età di 12 anni. Il 20 gennaio 2015, grazie al brano “MUHAMMAD ALI” nascono diverse nuove collaborazioni e Lorenzo comincia ad esibirsi in apertura a live di vari artisti italiani rap e non solo, costruendosi così, passo dopo passo, un bacino di pubblico notevole per la sua giovanissima età.

A marzo 2016 pubblica sulla piattaforma YouTube il brano ”LA TUA CANZONE”, brano contenuto nel suo EP d’esordio, Lorenzo EP, e che vede anche la partecipazione di , nome affermato della scena torinese. Con questo EP Lorenzo riesce a debuttare primo nelle classifiche rap di iTunes e Google play, toccando anche il 3° posto della classifica generale di iTunes, e il 1° posto della classifica nazionale di Google Play .

Con il singolo “” – caricato su YouTube e distribuito dal canale TsunamiFlow – supera ad oggi i 6 Milioni di visualizzazioni. Nel 2016 esce il brano “LORENZO”, e nel 2017 pubblica sulla piattaforma tre nuovi singoli “A UN PASSO DA”, “INSIEME” e “VOLEVO DARTI”.

Ad oggi il suo account Spotify conta più di 628 mila ascoltatori mensili e il singolo “INSIEME” più di 12 Milioni di ascolti.

Il 6 settembre 2018 si esibisce presso l’Alcatraz di Milano riscontrando una fortissima risposta dal pubblico, che canta all’unisono le sue canzoni. “Ho iniziato a scrivere canzoni per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riuscivo a comunicare”.

Il suo ultimo singolo Nel 2020 firma con Sony e pubblica i singoli “TI AVREI DATO IL MONDO”,”MIA” (certificato Disco d’oro) e “DISASTRO” che totalizzano milioni di stream e views sulle piattaforme digitali.