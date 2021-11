Matteo Faustini torna live

Share Facebook

Il cantautore MATTEO FAUSTINI sarà il 25 novembre a L’Asino Che Vola a Roma (Via Antonio Coppi, 12 – info al numero 348 3392679) e l’11 dicembre al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98 – link per acquistare i biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/QL31/matteo-faustini—cioffi) per due speciali appuntamenti live in acustico in cui l’artista rivisiterà i suoi brani più intimi insieme ad alcuni omaggi ai grandi cantautori ed interpreti italiani. Sul palco anche Cioffi.

Per partecipare agli eventi in programma sarà necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Gli appuntamenti live di Matteo Faustini sono realizzati da Vox Concerti che, in collaborazione con Newtone e Dischi dei Sognatori, si occuperanno della produzione del tour dell’artista nelle principali città italiane.

Il nuovo singolo “1+1”, un invito ad imparare ad amarsi, ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale. Online il video, diretto da Nicola Conversa: https://youtu.be/FLqckXgxRLw.

Inoltre, è disponibile in digitale anche il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”. Online il video, diretto da Francesco Ferri Faggioli e che vede la partecipazione dei violinisti Federica Quaranta, Joele Micelli e Mauro Di Benedetto: https://youtu.be/mlSF_18UKIk.

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”.

Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”, che verranno entrambi contenuti nel prossimo disco di inediti.