Riki torna con il nuovo singolo “Scusa”

Dopo quasi due anni di assenza dalla scena musicale RIKI torna con il nuovo singolo dal titolo ‘SCUSA’ (Sony Music Italy/Columbia Records Italy). Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 19 novembre.

Il brano è disponibile per il PRE-ORDER/PRESAVE/PREADD al seguente link: https://riki.lnk.to/SCUSA.

Il nuovo singolo “SCUSA” scritto da RIKI, rappresenta per il giovane cantautore milanese l’inizio del suo prossimo capitolo musicale. RIKI si presenta al pubblico con un nuovo sound e team di produzione guidato dal produttore multiplatino BIG FISH.

Il nuovo progetto discografico arriva dopo un lungo periodo in cui RIKI si è dedicato allo studio e alla ricerca musicale, alla scrittura e ha coltivato la sua passione per il design.

Il nuovo singolo “SCUSA” fa riferimento ai cambiamenti nella vita dell’artista, e alla fine di una grande storia d’amore.

RIKI: “SCUSA” È un uptempo molto veloce e ritmato che parla dei contrasti di una storia appena conclusa. Ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno dell’altra persona e il bisogno di chiedere scusa, altri invece in cui la vita va avanti e il passato perde d’importanza”.

BIG FISH: ‘SCUSA’ è una vera e propria scommessa! Il brano ha un sound innovativo che riporta l’artista sul mercato con una nuova veste.

Torna più maturo e credibile con una produzione che lo proietta in un mondo synthwave 2.0. È una scelta dettata dalla voglia di mettere in primo piano la passione e la ricerca musicale”.

Biografia

Classe ’92, con oltre un milione di follower su Instagram, RIKI fa il suo esordio nel mondo della musica nel 2017, partecipando alla 16° edizione di “Amici” di Maria De Filippi, dove vince nella categoria Canto.

Nello stesso anno conquista le classifiche italiane vendendo oltre 310.000 copie fisiche con il suo primo EP “Perdo le parole” e il suo primo album di inediti “Mania” e diventando l’artista italiano che nel 2017 ha venduto più dischi in assoluto.L’anno successivo RIKI conquista anche il pubblico d’oltreoceano, pubblicando per il mercato argentino “Serás Mia” (la versione in lingua spagnola del suo singolo di debutto “Sei Mia”).

Inizia inoltre una collaborazione con i CNCO, la band latina numero uno al mondo, con cui incide il singolo “Dolor de cabeza” che schizza subito al primo posto delle classifiche di diversi paesi del mondo (tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù).

Il 2018 è anche l’anno del suo primo vero tour: con 19 tappe sold out, compresa quella al Mediolanum Forum di Milano, RIKI ha venduto oltre 145mila biglietti diventando l’unico artista italiano emergente ad avere ottenuto questo risultato in soli sei mesi.

Nel 2019 consolida il suo successo in Sud America duettando con la band dei record REIK nel brano “Resulta” e arrivando ad esibirsi, a dicembre dello stesso anno, di fronte a 22mila persone all’Arena Ciudad de México in Città del Messico.

Nel 2020 partecipa per la prima volta al 70° Festival di Sanremo presentando il brano “Lo Sappiamo Entrambi”, contenuto nel suo terzo album di inediti “Popclub” uscito a settembre 2020.