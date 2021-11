Rinviato a maggio 2022 il “Madame Tour”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il “MADAME IN TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, inizialmente previsto per dicembre 2021 sarà rinviato a maggio 2022.

Dopo aver già registrato 5 Sold Out nelle città di Milano (dove ad essere esauriti sono già due appuntamenti all’Alcatraz), Firenze, Torino e la prima delle due date previste all’ Atlantico Live di Roma, si aggiungono ora due nuovi appuntamenti: il 10 maggio al Tuscany Hall di FIRENZE e il 12 maggio all’Alcatraz di MILANO.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Cambiano invece la venue e le date per il concerto di Napoli, previste inizialmente per il 9 e il 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica e spostate ora nell’unica data del 14 maggio 2022 al Teatro Palapartenope del capoluogo campano.

Il “MADAME IN TOUR” sarà l’occasione per l’artista rivelazione 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato 2 volte PLATINO pubblicato da Sugar Music e distribuito da Universal Music Italia che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (2 volte Platino), “Tu mi hai capito” (disco di Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (3 volte Platino).

L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie” e l’oro di “17”.

Questo il calendario aggiornato:

3 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL , FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 TUSCANY HALL, FIRENZE NUOVA DATA

12 MAGGIO 2022 ALCATRAZ , MILANO NUOVA DATA

14 MAGGIO 2022 TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI NUOVA VENUE

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 ATLANTICO LIVE, ROMA

(recupero data del 4 dicembre 2021)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di lunedì 22 novembre su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it

Info biglietti su www.friendsandpartners.it