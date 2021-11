Las Leyendas Nunca Mueren il terzo album di Anuel AA

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È uscito in digitale “LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN” (Anuel AA – Las Leyendas Nunca Mueren (lnk.to)), il terzo attesissimo album della superstar latina ANUEL AA!

Con “LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN” l’artista che vuole omaggiare le leggende che hanno ispirato l’artista, è dedicato ai suoi fan con l’intento di ispirarli ad affrontare i momenti difficili della vita, vissuti anche da ANUELL AA, che ha sperimentato sia il successo che il fallimento.

L’album è stato scritto durante la pandemia, ed è ricco di influenze hip hop, trap e raggaeton, ma anche elettroniche.

Per questo progetto Anuel AA ha creato 5 copertine diverse che rendono omaggio ai momenti iconici legati alle sue leggende preferite tra cui Michael Jordan, Kobe Bryant, Floyd Mayweather, Cono McGregor, Tupac, Pablo Escobar e molti altri.

Le cover concettuali sono accompagnate da video musicali, diretti dallo stesso artista, che raccontano la storia delle icone a cui si ispirano.

Il disco è stato prodotto da Chris Jeday e Gaby Music, che hanno entrambi lavorato alla maggior parte di “Real Hasta la Muerte”, il suo album di debutto. Altri produttori presenti nel disco sono Tainy, Nelly “El Arma Secreta”, Masis, De La Cruz, Foreign Tech, Ovy On The Drums, Subelo Neo e altri.

“LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN” contiene brani che rendono omaggio a Rick Flair, Conor Mc Gregor e un’introduzione di 10 minuti intitolata “Real Hasta La Muerte” con celebrità e amici dell’artista che lo hanno sempre supportato.

«In questi ultimi mesi sono cresciuto come persona e artista. Questo album per me è come un figlio, perché racconta molto di ciò che ho passato quest’anno ed in generale nella mia vita, ma soprattutto è un omaggio alle leggende che mi hanno sempre ispirato come Michael Jordan, Tupac, Conor McGregor, Kobe Bryant, Floyd Mayweather e altre ancora – racconta Anuel AA – Sono orgoglioso di condividere con i miei fan un concetto che è fonte di ispirazione a livello mondiale con i miei testi, la mia voce, i miei suoni, le immagini e il messaggio che voglio mandare».

Questa la tracklist di “LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN”:

Real Hasta La Muerte – Introduction North Carolina featuring Elasio Carrion 1942 Rick Flair PIN McGregor Llorando en un Ferrari Leyenda Esa Cruz 300 EXIT Una Palabra Dictadura Mi Voz Cuesta un Billion Featuring Mora Subelo Featuring Myke Towers and Jhaye Cortez Ultima Canción

Conosciuto come pioniere internazionale del Latin Trap, genere che fonde il raggaeton e le influenze dell’hip hop americano e del trap, Anuel AA ha iniziato a scrivere e pubblicare musica all’età di 14 anni a Porto Rico, dove è stato scoperto dal movimento hip hop americano e trap underground guidato dalla Maybach Music di Rick Ross.

Nel 2016 Anuel è stato uno dei primi artisti latini a registrare con Meek Mill, Lil Wayne, Dj Khaled e tanti altri, creando un intreccio tra latin urban e american hip hop.

Durante i mesi passati in carcere, la sua musica ha avuto una crescita esponenziale e il giorno della sua scarcerazione ha pubblicato l’album “Real Hasta La Muerte”, raggiungendo la #1 su Apple Music in tutto il mondo, diventando il 4° album più scaricato sulle piattaforme digitali e l’album latino più ascoltato durante la sua prima settimana di pubblicazione. In meno di un mese, il disco ha ottenuto la certificazione di diamante dalla RIAA.

Dopo il suo ritorno nelle scene, Anuel ha registrato un tour sold out nelle principali città degli Stati Uniti, dell’America Latina e dell’Europa.

Ha ottenuto diverse nomination e numerosi premi, tra cui New Artist of the Year ai Billboard Latin Music Awards 2019.

Le sue canzoni hanno raggiunto miliardi di visualizzazioni su YouTube e “Real Hasta La Muerte” è diventato uno dei 50 migliori album latini del decennio.

Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo album “Emmanuel”, che ha debuttato alla #8 della Billboard 200 e alla #1 nelle classifiche US Top Latin Albums e Latin Rhythm Albums. “Emmanuel” ha ottenuto il terzo più grande debutto per un album latino e 14 dei suoi 22 brani hanno debuttato nella classifica Hot Latin Songs, due dei quali nella Top 10.

Inoltre, è stato il secondo album latino più venduto negli Stati Uniti. All’inizio di quest’anno ha collaborato con l’artista latino internazionale Ozuna in “Los Dioses”, che ha debuttato alla #1 nelle classifiche americane Top Latin Albums e Latin Rhythm Albums, e alla #10 nella Billboard 200.

L’album ha più di 300 milioni di stream su Spotify e oltre 340 milioni di visualizzazioni su YouTube per tutti i video musicali estratti dal disco.