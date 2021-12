XXV di “Costaiblea Film Festival”

Share Facebook

Compie un quarto di secolo il “Costaiblea Film Festival”, manifestazione ideata e diretta da Vito Zagarrio protesa a valorizzare la cinematografia italiana che ha concentrato gli scenari dei suoi film nel Val Di Noto.

Per il venticinquennale della rassegna, che si svolgerà quest’anno, finalmente in presenza, dal 13 al 18 dicembre, il panorama si allarga coinvolgendo tre città storiche della “Costaiblea”, veri e propri gioielli del barocco siciliano sudorientale: Scicli, Modica e Ragusa.

Si comincia dunque a Scicli, il 13, 14 e 15 con le scuole: le tre matiné con i licei mirano a dare un segnale che il festival vuole non solo coinvolgere il territorio ma puntare anche sull’educazione all’immagine dei giovani.

A seguire, il Cinema Italia ospiterà un concorso di cortometraggi del “giovane cinema”, rivolto a monitorare l’immaginario giovanile, con un premio intitolato a Piero Guccione.

Il pomeriggio e la sera del 13 dicembre i riflettori saranno puntati sul cinema girato a Scicli, con il film Italo di Alessia Scarso, alla presenza della regista, che presenterà anche Madonna Santissima delle Milizie; con Luce di gioia di Vincenzo Puccia, alla presenza del musicista Marcello Giordano Pellegrino, di Alberto Carestia e Marco Causarano; con Assicurasi vergine di Giorgio Bianchi, un film ormai introvabile che vede protagonista Romina Power nel primo film girato a Scicli.

L’omaggio al cinema siciliano continua il 14 dicembre con Le sorelle Macaluso di Emma Dante, secondo film di una grande autrice di teatro, alla presenza di una delle protagoniste, Laura Giordani.

La serata si chiude con un omaggio a Enrico Lo Verso, protagonista del poco visto Tre giorni d’anarchia, girato tra Enna e Ragusa. Saranno presenti alla proiezione, oltre a Lo Verso, anche altri attori e comparse del film, tra cui Pasquale Spadola e Biagio Barone.

Il 15 dicembre si prosegue con Barocchi e profumi di Luca Martera, regista Rai e ricercatore, che terrà una Masterclass sul cinema girato nella zona degli Iblei (Sequenze dalla Costaiblea), e presenterà alcune scene di Harlem di Carmine Gallone (con la presentazione del suo gettonato libro Harlem, il film più censurato di sempre).

A proposito di “girato a Scicli”, si proietterà il corto del noto fotografo Gianni Mania col suo La città s’onora (un montaggio di fotografie su Scicli durante la pandemia), mentre, a conclusione della serata, sarà il “Premio Rosebud Opera Prima”, assegnato al regista di origine bielorussa Hleb Papou per Il legionario, opera in concorso quest’anno ai festival di Locarno e Roma, a cui verrà assegnato il “Carrubo d’oro”, un premio inventato dal festival e ideato da Carmelo Candiano.

Il 16 dicembre sarà Modica la protagonista della rassegna, insieme ad alcuni cult movie girati nel suo territorio, in proiezione al Cinema Aurora: Anni difficili di Zampa, Vasa vasa di Alessia Scarso (la regista sarà presente) e Giovannona coscia lunga di Sergio Martino, commedia sexy con Edwige Fenech, recentemente rivalutata con un omaggio al “cinema popolare” e “di profondità”. Il regista, veterano doc dell’industria cinematografica, presenterà in tale ambito la sua autobiografia Molti peccati, nessuna virtù: un evento speciale presentato dal giovane critico romano Matteo Santandrea.

Il 17 dicembre il festival si sposta a Ragusa, al Cinema Lumière, con un doveroso omaggio a un altro “classico” girato in loco: Terramatta di Costanza Quatriglio.

La regista, presente in collegamento remoto, dialogherà con Roberto Nobile, voce over del documentario e attore in tanti film d’autore e serie televisive, nonché autore di un corto che seguirà l’incontro, Lettere agli emigranti.

Il festival in sala si concluderà con L’arminuta di Giuseppe Bonito, alla presenza del regista.

Numerosi poi gli eventi collaterali che costellano la rassegna: il 18 dicembre, al Palazzo Spadaro di Scicli, avranno luogo una lezione/conferenza di Roberto Perpignani, noto montatore di Welles, Bertolucci e Taviani, un incontro in remoto con Emma Dante, e due incursioni nella musica, rispettivamente con la cantante locale Serena Agosta e con Paolo Vivaldi, compositore di significative colonne sonore per teatro, cinema e televisione, protagonista di un concerto con sequenze da film da lui musicati.

“Costaiblea Film Festival”, infine, punta in questa speciale edizione a valorizzare anche luoghi non tradizionali della proiezione cinematografica, a partire dal Centro Commerciale Culturale di Ragusa, che ospiterà dal 13 al 16 una mini-retrospettiva di film girati nel territorio: Kaos di Paolo e Vittorio Taviani, Gente di rispetto di Luigi Zampa, Perduto amor di Franco Battiato, e un documentario inedito di Vito Zagarrio, Girato in Costaiblea.

XXV Costaiblea Film Festival – IL PROGRAMMA

Lunedì 13 dicembre

Cinema Italia, Scicli

10.00

Matinée con le scuole: Scuola media “Don Lorenzo Milani”

Coordina il Prof. Ferrera, docenti Vito Zagarrio, Giacomo Martini

16.00

Apertura del festival, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Simona Pitino e del Presidente della Pro Loco di Scicli Salvatore Bonaglini e di Marco Causarano

Premio Guccione-giovane cinema (in collaborazione con “Carta Bianca Dams”, Università Roma Tre e “Corti in cortile”, Catania)

Fire, di Daniele Martinis, 9’

Ancora non lo so, di Maaria Sayed, 15’

Melina, di David Valolao, 11’

Io sono Dio, di Riccardo Stopponi, 7’

17.00

Girato a Scicli: Italo di Alessia Scarso alla presenza della regista

Madonna Santissima delle Milizie di Alessia Scarso

Luce di Gioia dell’Associazione “Portatori di Gioia”, regia di Vincenzo Puccia, alla presenza del Maestro Marcello Giordano Pellegrino, di Giuseppe Zisa e Alberto Carestia

21.00

Girato a Scicli: Assicurasi vergine di Giorgio Bianchi

Partecipano i critici Giuseppe Puglisi e Giuseppe Pitrolo

Martedì 14 dicembre

Cinema Italia, Scicli

10.00 Matinée con le scuole: Scuola Dantoni

coordina la prof. La Marca. Docenti: Vito Zagarrio, Giacomo Martini

16.00

Premio Guccione-giovane cinema

L’estraneo, di Matteo di Fiore, 9’

Al centro del mondo, di Federico Papagna, 10’

Lars, una pulce assillante, di Michele Greco, 5’

Uscire fuori, di Michele Leonardi, 12’

Cortometraggi fuori concorso: Front Window di Danilo Cataldo, alla presenza del regista

17.00

Omaggio a Emma Dante: Le sorelle Macaluso (94’), alla presenza dell’attrice Laura Giordani

21.00

Omaggio a Enrico Lo Verso: filmato di montaggio sul cinema e la televisione dell’attore

A seguire: Tre giorni d’anarchia di Vito Zagarrio, in occasione del centenario della nascita di Giuseppe Zagarrio. Alla presenza di Enrico Lo Verso e altri attori e comparse del film (Pasquale Spadola, Biagio Barone e altri)

Mercoledì 15 dicembre

Cinema Italia, Scicli

10.00

Matinée con le scuole: Scuola media “Vittorini”

Coordina la Prof.ssa Cannata, docenti Vito Zagarrio, Giacomo Martini

16.00

Premio Guccione-giovane cinema

Quasi ora, di Luigi Pane, 13’

Letizia, di Vincenzo De Nicola, 7’

Nel blu, di Mounir Derbal, 17’

Cuore di strega, di Marco Baroni, 8’

17.00

Girato a Scicli: Barocchi e profumi di Luca Martera

a seguire: Sequenze dalla Costaiblea Master class di Luca Martera

Sequenze da Harlem di Carmine Gallone (con presentazione del libro di Luca Martera Harlem, il film più censurato di sempre)

21.00

La città s’onora di Gianni Mania (corto su Scicli durante la pandemia)

A seguire: Premio Rosebud Opera Prima /Carrubo d’oro

Il legionario di Hleb Papou (82’)

Commenta il critico Matteo Santandrea. Consegna il Carrubo d’oro Carmelo Candiano

Giovedì 16 dicembre

Cinema Aurora, Modica

16.00

Premio Guccione-giovane cinema

Don Gino, di Salvatore Sclafani, 11’

Giorni da funamboli, di Ludovico Buldini, 15’

Yellow Scarf, di Alessandro Spallino, 9’

The Chain, di Francesco Marisei, 12’

17.00

Girato a Modica: Anni difficili di Zampa. Partecipa Matteo Santandrea

a seguire: Girato a Modica: Vasa vasa di Alessia Scarso 12’ alla presenza della regista

21.00

Girato a Modica Giovannona coscia lunga di Sergio Martino, alla presenza del regista e di Matteo Santandrea. Presentazione del libro Molti peccati, nessuna virtù di Sergio Martino.

A seguire: “Girato A Modica”. Talk di Luca Martera.

Venerdì 17 dicembre

Cinema Lumière, Ragusa

16.00

Premio Guccione-giovane cinema

Mother, di Antonio Costa, 15’

L’asino che vola, di Marco Piantoni, 20’

Non esattamente Ken Loach, di Stefano Moscone, 19’

Dream, di Davide Vigore, 15’

Pupus, di Miriam Cossu Sparagano Ferraye, 32’

18.00

Girato in Costaiblea Terramatta di Costanza Quatriglio (74’)

Ospite: Roberto Nobile (voce over del documentario)

a seguire:

Incontro con Roberto Nobile. Proiezione del cortometraggio di Nobile Lettere agli emigranti. Premio “Il Carrubo d’oro” a Roberto Nobile

21.00

Nuovo cinema italiano

Collegamento in remoto con Costanza Quatriglio

L’arminuta di Giuseppe Bonito

Alla presenza del regista

Sabato 18 dicembre

Palazzo Spadaro, Scicli

17.00

Incontro con Roberto Perpignani (carrubo d’oro “I mestieri del cinema”): “Kaos, i Taviani e Pirandello”

19.30

Incontro in remoto con Emma Dante

Consegna Premio Guccione-Giovane cinema

20.30

Concerto di Serena Agosta (pianoforte e voce)

21.00

Carrubo d’oro “I mestieri del cinema” a Paolo Vivaldi (la musica per il film e la tv)

Concerto di Paolo Vivaldi su musiche da film (con sequenze da film musicati da Paolo Vivaldi)

Dal 13 al 18 Dicembre

Centro Commerciale Culturale di Ragusa

13 dicembre, ore 19.00

Gente di rispetto di Luigi Zampa

14 dicembre, ore 19.00

Perduto amor di Franco Battiato

15 dicembre, ore 19.00

La donna della luna di Vito Zagarrio

XXV Costaiblea Film Festival – CREDITS

Direzione artistica

Vito Zagarrio

Direzione organizzativa

Emiliano Aiello

Pasquale Spadola

Comitato direttivo

Carmelo Arezzo

Franco Causarano

Giacomo Martini

Andrea Rabbito

Organizzazione e servizi tecnici

Cavadaliga Film

Teatro Aperto

Kamemi s.r.l.

Comune di Scicli

Assessore alla Cultura Simona Pitino

Angela Verdirame (coordinamento)

Giuseppe Savà (ufficio stampa)

Luigi Nifosì (relazioni esterne)

Eugenia Calvo (Cinema Italia)

Pro Loco di Scicli

Presidente Salvatore Bonaglini

Marco Causarano

Comune di Modica

Assessore alla Cultura Maria Monisteri

Michele Avveduto (Cinema Aurora)

Comune di Ragusa

Assessore alla Cultura Clorinda Arezzo

Giacomo Schembari (coordinamento)

Giuseppe Gambina (Cinema Lumière)

Redazione (Scicli e Catania)

Armando Gennaro

Angelo Piccione

Giulia Magro

Chiara Rapisarda

Rosaria Re

Redazione (Roma)

Nicolas Bilchi

Francesco D’Asero

Malvina Giordana (progetto grafico)

Ivana Mette

Matteo Santandrea

Elio Ugenti (sito web)

Selezione corti

Nicolas Bilchi

Ivana Mette

Giuria “Premio Piero Guccione- Giovane cinema”

Giuseppe Puglisi

Francesco Di Martino

Andrea Traina

Giulia Magro

Archivio Piero Guccione

Paola Guccione

Il “Carrubo d’oro” è opera di Carmelo Candiano

Ufficio stampa

Gianni Papa

Michelangelo Barbagallo/MediaLive

Ilenia Visalli, Alessandro Gambino/ Gdpress (Roma)

Sponsor

Ferro Hotel

Palazzo Conti

Ristorante “Il Consiglio di Sicilia”

Case vacanze: Ed.Ma, Le Logge, Domus Rosae