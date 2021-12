Eugenio In Via Di Gioia con il singolo “Umano”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

In radio da venerdì 17 dicembre UMANO, l’ultimo singolo degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA. Il brano è accompagnato dal video appena uscito che la band racconta così: “Due anni di lavoro per scrivere la canzone, una settimana per realizzare il costume, una giornata di sole per distruggerlo.

L’evoluzione dell’essere umano nel nostro nuovo videoclip ufficiale”.

L’ironia e il sorriso sono un tratto importante della musica degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA che ritroviamo anche in “UMANO”, tanto che nel testo ritorna più volte la frase “Umano Sorridi come provocazione.

Con “UMANO”, prodotto da Vittorio Cosma e gli stessi EUGENIO IN VIA DI GIOIA, la band fa un ulteriore passo avanti nella propria consapevolezza, scrittura musicale e poetica.

Perfettamente calati nella contemporaneità, attraverso la musica si impegnano a creare armonia tra tecnologia e umanesimo, verso un’umana sostenibilità.

Come racconta Eugenio Cesaro (voce e chitarra degli Eugenio In Via di Gioia insieme ad Emanuele Via al pianoforte e fisarmonica, Paolo Di Gioia alla batteria e Lorenzo Federici al basso): “UMANO” è il riassunto delle puntate precedenti della storia in vista della nostra ultima stagione.

Le formichine che vogliono il sole ce la faranno a raggiungerlo usando la lente che stanno costruendo? Per saperlo dovremo aspettare l’uscita dell’album, la prossima stagione, ma se ascoltate bene alla fine del brano…c’è un piccolo spoiler.

“UMANO” è il trailer della nostra stirpe. L’uomo: l’essere autoproclamatosi più intelligente, l’unica scimmia che ha domato il fuoco, l’unico animale che specchiandosi si compiace, l’unica formica che si ammazza di serie e vive per dimostrare di avere avuto ragione.

Ragione che si fa tecnica e diventa dominio. Dominio che necessita sempre più energia e brucia tutto quello che incontra”.

Dopo l’esperienza a Sanremo nel febbraio 2020 ed essersi aggiudicati il Premio della Critica Mia Martini tra le Nuove Proposte gli Eugenio in Via Di Gioia, nonostante la pandemia e sempre nel rispetto delle regole, non si sono arresi e hanno continuato a lavorare in studio, a scrivere canzoni, a portare avanti i loro progetti per un mondo migliore, basato sulla condivisione e non sulla competizione, proprio come gli alberi ci insegnano.



La musica, le canzoni rimangono sempre il loro tratto distintivo, la stella da cui partire per esplorare l’universo. Attraverso le canzoni, caratterizzate anche dal gioco dell’ironia e del dialogo, si fanno e ci fanno domande, creano progetti per la comunità: la musica con gli Eugenio in via di Gioia si trasforma in azioni concrete.



Convinti sostenitori dell’importanza degli spazi della cultura e spinti dal desiderio di cercare sempre la bellezza, in occasione dell’annuncio di EUROVISION 2022 a Torino, nella loro città, hanno scritto una canzone dal titolo “Eurovision in Turin”, brano subito diventato un caso mediatico e virale anche grazie al video su YouTube.

Nel testo, oltre ad espetti legati alla propria città, hanno citato elementi internazionali della nostra italianità: Eurovision, Maneskin, Chiara Ferragni, Museo Egizio.



La contrapposizione ironica tra stereotipi locali e internazionalità – con rime veramente efficaci – non poteva che suscitare simpatia e portare a un boom di view.