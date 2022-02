Share Facebook

Live Nation è lieta di annunciare l’unica data italiana del nuovo tour europeo dei Reignwolf, blues-rock band di Seattle, prevista il prossimo 23 giugno 2022 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Dopo Hear Me Out, l’album di debutto che nel 2019 ha consacrato il progetto Reignwolf tra i più interessanti della scena rock attuale, il gruppo guidato dal cantante e chitarrista Jordan Cook ritorna in Italia per un concerto dalle sonorità heavy e audaci che riporterà live la grande energia della musica hardcore.

La vendita generale partirà dalle ore 10:00 di venerdì 25 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Fondata nel 2012, la band ha accompagnato i tour dei The Pixies, dei The Who e del Wu-Tang Clan, salendo sui palchi dei più grandi Festival musicali nel mondo, come Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Bunbury Music Festival, Music Midtown, Glanstonbury e Download Festival.

Di origini canadesi, Cook ha a lungo collaborato con Ben Sheperd, leggendario bassista dei Soundgarden, ed è stato scelto da Ozzy Osbourne per aprire il tour dei Black Sabbath nel 2014, anno in cui Rolling Stone l’ha segnalato tra i 10 artisti da conoscere della nuova generazione rock.