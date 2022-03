David Garrett “Alive Tour” posticipato

Share Facebook

A causa del protrarsi delle restrizioni per i concerti, dovute alla pandemia da Coronavirus, siamo purtroppo costretti a posticipare le date europee dell’Alive Tour di David Garrett, programmate in Italia in aprile e maggio.

“Non è stata una decisione facile per noi – dice Garrett. Non vedevamo l’ora di tornare finalmente sul palco ad esibirci per voi! Soprattutto in questo periodo difficile, i momenti di gioia e positività sono estremamente importanti per tutti noi.

Siamo comunque felici di recuperare i concerti fra settembre e ottobre 2022. Grazie per la pazienza, la comprensione, e naturalmente per la vostra lealtà: non vedo l’ora di incontrarvi in tour fra qualche mese. Fino a quel momento per favore, rimanete in salute e prendetevi cura di voi stessi”

Queste le nuove date del tour:

Sabato 10 settembre 2022 – GENOVA, RDS Stadium (in precedenza 15 maggio)

Domenica 11 settembre 2022 – MILANO, Mediolanum Forum Assago (in precedenza 8 aprile)

Giovedì 6 ottobre 2022 – BOLOGNA, Unipol Arena (in precedenza 14 maggio)

Sabato 8 ottobre 2022 – BOLZANO, PalaOnda (in precedenza 11 maggio)

Domenica 9 ottobre 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena (in precedenza 12 maggio)

Rimane confermato lo show già annunciato nel cartellone della stagione estiva del Teatro dell’Opera di

Roma alle Terme di Caracalla, il 25 luglio 2022.



I biglietti precedentemente acquistati per l’Unlimited Live 2020, per le date riprogrammate nel 2021 e per l’ALIVE TOUR 2022, restano validi per le date riprogrammate corrispondenti. Le prevendite sono aperte nei circuiti autorizzati online e sul territorio Ticketone.it, Ticketmaster.it e Vivaticket.com.

PREVENDITE APERTE nei circuiti online e sul territorio di

Ticketone (per TUTTE le date),

Vivaticket (per Bologna),

Ticketmaster (per Conegliano)

www.operaroma.it e Ticketone (per ROMA, Caracalla)