Margherita Vicario il nuovo singolo “Atronauti”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Esce venerdì 18 marzo su tutte le piattaforme digitali ASTRONAUTI, il nuovo singolo di MARGHERITA VICARIO, fuori per Island Records, già disponibile in presave.

La poliedrica artista ci presenta così un brano coloratissimo e pieno di vitalità, anticipando il suo ritorno sui palchi dei principali club italiani con il tour prodotto da Vivo Concerti in partenza il 6 aprile con la DATA ZERO al Pin Up di TERAMO.

Come la primavera ormai alle porte, ASTRONAUTI – prodotto da Dade – ci travolge con la sua sonorità impetuosa e vivace: l’intro è tutta del pianoforte e della voce di MARGHERITA che ci accarezza, ma a poco a poco il sound – con fiati e bassi ritmati – prende corpo e fa da trampolino alla vocalità potente e cristallina della cantautrice, accompagnandoci dritti verso il ritornello catchy.

Il testo ci invita, proprio come gli astronauti, a guardare le cose da una prospettiva diversa, per poter scoprire ogni volta un dettaglio nuovo che in un primo momento può esserci sfuggito – Come dal cielo gli astronauti io guardo oltre e vedo te / miliardi di significati, il tempo è poco ma ce n’è.

“È una canzone dedicata alle persone che mi ascoltano, che ho incontrato durante i concerti, che ho visto da sopra il palco.” – racconta MARGHERITA VICARIO – “Quella del palco è una prospettiva unica: la musica crea un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che mi spinge a scrivere da sempre.”

MARGHERITA VICARIO porterà ASTRONAUTI live nel Margherita Vicario Tour Club 2022 con uno show diverso da tutti quelli fatti finora, in partenza da TERAMO con la DATA ZERO del 6 aprile.

I biglietti sono disponibili già da ora sui circuiti Ticketone e Ciaotickets.

MARGHERITA VICARIO TOUR CLUB 2022

6 aprile 2022 – TERAMO @ PIN UP – DATA ZERO – NUOVA DATA

8 aprile 2022 – BOLOGNA @ LINK

9 aprile 2022 – TREVISO @ NEW AGE CLUB

12 aprile 2022 – NAPOLI @ DUEL BEAT

13 aprile 2022 – BARI @ DEMODE’ CLUB

26 aprile 2022 – FIRENZE @ VIPER

28 aprile 2022 – MILANO @ FABRIQUE

30 aprile 2022 – ROMA @ ATLANTICO