È online il video di “L’urdemo vase” di Rocco Hunt

È online da ora il video di “L’URDEMO VASE” (Epic / Sony Music), brano di ROCCO HUNT contenuto nell’ultimo album “Rivoluzione”.

Il video, scritto e diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco.

«Questo è un brano a cui tengo molto ed è per questo che l’ho scelto come ultimo video estratto da “Rivoluzione” – racconta Rocco Hunt. Sono sicuro che ognuno di voi, quando ascolta questo brano, pensa a una persona a cui purtroppo ha dovuto dare l’ultimo bacio prima di lasciarla andare via.»

“Rivoluzione”, che nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, è il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia e che quest’anno si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.

Un album, prodotto da Valerio Nazo, che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.

In “Rivoluzione” infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

“Rivoluzione” è disponibile qui: https://shor.by/RoccoHunt_Rivoluzione

La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.

“Rivoluzione” contiene 15 tracce e featuring con Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier, Ana Mena.

Ecco la tracklist completa: “Nel percorso” intro di Lele Adani, “Rivoluzione”, “Solido” ft. Gué Pequeno, “Fantastica” ft. Boomdabash, “L’urdemo vase”, “Caffelatte” ft. Carl Brave, “Vada come vada” ft. Fabri Fibra, “Fiocco azzurro”, “Regole da infrangere” ft. Luchè, “Fa’ o’ brav’” ft. Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, “Te penso ancora”, “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena, “Che me chiamm a fa” ft. Geolier, “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, “Sultant a mij”.

Nell’album presenti anche i brani “Fantastica” ft. Boomdabash, “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (3 PLATINO in Italia, 1 PLATINO in Spagna e al n.1 dei brani più trasmessi da Los40), che ha superato i 58 milioni di stream su Spotify e i 75 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt) e a “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia, 6 in Spagna e un disco di PLATINO in Francia per un totale di 13 dischi di PLATINO.

Da maggio Rocco Hunt tornerà live con il “LIBERTÀ+RIVOLUZIONE TOUR”:

10 e 11 maggio – Pala Partenope di NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo)

14 maggio – Teatro Team di BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno)

16 maggio – Teatro Europauditorium di BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon)

18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live)

22 giugno – Carroponte di MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique)

11 ottobre – Tuscany Hall di FIRENZE (recupero dell’11 aprile)

14 ottobre – Gran Teatro Geox di PADOVA (recupero del 7 aprile)

18 ottobre – Teatro Concordia di TORINO (recupero del 4 aprile)

23 ottobre – Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero del 14 aprile)

I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli di BARI (Demodè di Modugno), BOLOGNA (Estragon), ROMA (Atlantico Live) devono confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/rocco-hunt-2022

I detentori dei biglietti per tutte le altre date non dovranno fare alcuna procedura di registrazione e potranno accedere allo show con il titolo di accesso già in loro possesso.

Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.