Mobrici e Fuminacci con la versione speciale di “Stavo pensando a te”

Prendi un pianoforte. Fatto? Fai accomodare Mobrici.

Ora prendi una chitarra. Fatto? Perfetto, al primo ritornello fai entrare Fulminacci.

Infine prendi un pezzo senza tempo di un artista iconico della scena rap italiana, ad esempio Fabri Fibra.

Ora chiudi gli occhi e ascolta, il resto è magia…

Nel 2019 Mobrici e Fulminacci decidono di portare una versione speciale di “Stavo Pensando a te” di Fabri Fibra per il format “I Notturni di Rockit”.

La capacità di questi due cantautori di essere così versatili e riuscire a fare propria una canzone di uno dei rapper più influenti della musica italiana, tuttora non smette di entusiasmare gli ascoltatori.

Dopo qualche anno dall’uscita del format, infatti, il brano ritorna a catturare l’attenzione del pubblico nella colonna sonora di “Fedeltà”, serie tv di Netflix uscita il 14 febbraio, in occasione di San Valentino.

Grazie all’affetto dei fan Mobrici ha deciso di registrarne insieme a Fulminacci una nuova versione, prodotta da Federico Nardelli, e disponibile da oggi, venerdì 1 aprile, sulle piattaforme streaming e in digital download al seguente link: https://virl.lnk.to/spat.

Sempre da oggi, al The Cage di Livorno, Mobrici torna sul palco per il suo primo tour da solista, “ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022”.

In merito al singolo Mobrici racconta: “Secondo me è tra le più belle canzoni degli ultimi anni, una di quelle che resta. Stimo tantissimo Fibra, lo sento molto vicino.

È sicuramente un brano che avrei voluto scrivere, ma non lo dico con invidia, anzi, lo dico con ammirazione, e in un certo senso, facendone una cover, me lo sono portato ancora più vicino. L’idea di farla con Fulminacci è po’ casuale, l’avevamo suonata due anni fa a casa mia, un pomeriggio.

Lui la faceva anche nei suoi live, piaceva molto ad entrambi allora la registrammo dal vivo per un video di Rockit: io al piano, lui alla chitarra.

E poi, come si dice, ‘vox populi’: è piaciuta talmente tanto in questo tempo che abbiamo deciso di registrarne una versione, prodotta da Federico Nardelli, e pubblicarla”.

Aggiunge Fulminacci: “È successo tutto nel giro di pochi giorni. Abbiamo deciso di suonare questo pezzo nel format “Notturni” di Rockit, ci siamo incontrati a casa di Mob per adattarlo alle nostre voci e il resto è stato molto istintivo.

È uscito fuori un bellissimo video su YouTube e abbiamo ricevuto davvero tanto affetto. È una grande responsabilità quella di prendere in prestito una canzone, soprattutto se si tratta di un capolavoro, soprattutto se si tratta di Fabri Fibra, che è un artista puro, onesto, immune alle mode e per questo eterno. Ora la nostra cover è finalmente una canzone che si può trovare nelle piattaforme delle canzoni”.

Ad accompagnarlo in queste 15 date nei club italiani ci sarà una nuova formazione, ma ciò che non cambia è la voglia di sempre di condividere con il pubblico il suo mondo musicale. Partendo dal suo primo album da solista, “Anche le scimmie cadono dagli alberi” (https://mobrici.lnk.to/anchelescimmie; Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia) ripercorre i brani più importanti ed amati della sua carriera ormai quasi decennale.

“Sarà un live che porterò in quasi tutte le regioni d’Italia – racconta Mobrici – Dopo questi due anni di pandemia avevo voglia di suonare tanto e ovunque. Suonerò le canzoni che mi hanno cambiato la vita, ovvero quelle che ho scritto dai Canova in poi.

Mi accompagnerà una band di musicisti che ho scelto qualche mese fa. Sarà un live elettrico, da club, come si faceva una volta e come, d’altronde, ho iniziato io tanti anni fa. Si alterneranno molti momenti diversi e credo di aver fatto di tutto per accontentare un po’ chiunque, da me, ai musicisti, a chi verrà a sentirmi.

Mancano pochi giorni ormai e sto rifinendo i dettagli prima di partire. Ci vediamo dal primo aprile, finalmente, nei migliori club italiani”.

Di seguito il calendario aggiornato delle date di “ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022”, organizzato da Vivo Concerti:

OGGI 1 APRILE – THE CAGE – LIVORNO⠀

2 APRILE – VIPER – FIRENZE⠀

6 APRILE – MAMAMIA – SENIGALLIA (AN)⠀

8 APRILE – DEMODÈ – MODUGNO (BA)⠀

9 APRILE – SPAZIOPORTO – TARANTO⠀

10 APRILE – MOOD SOCIAL CLUB – RENDE (CS)

15 APRILE – I CANDELAI – PALERMO⠀

16 APRILE – MA – CATANIA ⠀

22 APRILE – LARGO VENUE – ROMA⠀

27 APRILE – LOCOMOTIV – BOLOGNA

(recupero data del 30.03.2022)

28 APRILE – NEW AGE – RONCADE (TV)⠀

(recupero data del 25.03.2022)

30 APRILE – CAMPUS INDUSTRY MUSIC – PARMA⠀

(recupero data del 19.03.2022)

4 MAGGIO – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO⠀

(recupero data del 15.03.2022)

5 MAGGIO – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

(recupero data dell’11.03.2022)

13 MAGGIO – LATTERIA MOLLOY – BRESCIA

(recupero data del 18.03.2022)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

“Anche le scimmie cadono dagli alberi” è un album che raccoglie 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

Questa la tracklist: “Cantautore”, “TVB”, “Canale 5”, “Povero Cuore – feat. Brunori Sas”, “Anna Meraviglia”, “20 100”, “Un Bacio”, “Scende – feat. Gazzelle”, “La Fine”, “Amici Così”, “Tassisti della Notte”.

Fulminacci è un cantautore italiano, nato nel ’97 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima.

Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno.

A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out.

Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”. Alla fine del 2021 arriva “Brutte Compagnie”, brano che anticipa “Tante care cose e altri successi”, una versione aggiornata dell’album precedente uscita l’11 marzo.

Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni.

È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop.

Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.