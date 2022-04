Clementino online il video del nuovo singolo

Share Facebook

Maestro Cerimoniere per eccellenza, capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman.

Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento.

Tutto questo è CLEMENTINO.

A tre anni dal suo ultimo disco, CLEMENTINO è pronto a tornare con un nuovo album: “BLACK PULCINELLA” fuori il 29 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy e già disponibile in pre-order al link https://epic.lnk.to/BlackPulcinella.

Oggi è fuori ovunque “ATM”, singolo che anticipa il nuovo progetto del rapper.

Il brano prodotto da LDO non è solo una canzone, è letteralmente uno “schiaffone hip hop” in sano stile Boom Bap senza se né ma, quasi un ritorno alle origini del rapper napoletano, con rime taglienti, divertenti e provocatorie e con un ritornello che rimbomba nelle teste del pubblico, proprio come fa un MC che coinvolge tutti.

“Il testo – commenta Clementino – è di denuncia sociale, parla del disagio di una società che va a pezzi e in cui l’unica regola è il Dio Denaro, per questo ATM, che in gergo napoletano vuol dire fratello (fr-ATM) ma nello stesso tempo è il nome dato al cosiddetto Bancomat”.

È online anche il video del brano, diretto da IRED, una divertente satira in pieno stile Clementino, che ha tirato fuori per l’occasione tutta la sua verve di showman.

“Mi è sempre piaciuto mascherarmi per rendere i miei videoclip più colorati – continua il rapper – intrattenendo non solo i fan del rap, ma anche i loro genitori (o magari i loro figli), rendendo le mie rime accessibili a tutti, sempre e nonostante una super attitudine underground. Cerco di fare qualcosa che ‘è solo Clementino, e che solo Clementino può fare. Chi poteva fare questa follia di ‘ATM’ se non io?”

Dal 18 aprile, inoltre, Clementino condurrà insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, il fortunato show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, per otto appuntamenti in prima serata su Rai2.

Maccaro Clemente, classe 1982, in arte semplicemente Clementino, si avvicina al rap nel 1996 e si fa largo nella scena hip hop vincendo tutte le più importanti gare di freestyle italiane. Proprio dopo aver vinto il suo primo torneo nazionale di freestyle, Clementino si mette al lavoro per realizzare il suo primo album indipendente dal titolo “Napoli Manicomio” (2006) al quale segue “I.E.N.A.” (acronimo di “Io E Nessun Altro”, 2011).

Dopo il progetto “Rapstar” con Fabri Fibra, firma un contratto discografico con una major e pubblica 4 album di grande successo. Grazie alla gavetta, a centinaia di live, ai dischi d’oro e milioni di stream, si ritaglia un ruolo importante prima nella scena partenopea e poi italiana, riuscendo a esportare anche la lingua napoletana nel rap in tutto il paese, con brani quali “La Luce”, “O’ Vient”, “Cos Cos Cos”, “Quando Sono Lontano” e “La Cosa Più Bella Che Ho”.

Partecipa due volte al Festival di Sanremo: indimenticabile il Festival di Sanremo del 2016, dove il suo “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè riceve una standing ovation del Teatro Ariston e un premio De Andrè per l’interpretazione, consegnato direttamente da Dori Ghezzi.

A dicembre 2020 torna con “Partenope” (Sony Music Italy), un brano dedicato alla città di Napoli e, nell’estate del 2021 collabora con Nina Zilla sulla traccia hit killer “Señorita” (Epic Records Italy/Sony Music Italy).

Clementino è decisamente un rapper, ma anche un attore e un intrattenitore di lungo corso e, dopo aver lavorato al cinema e in tv a fianco di grandi artisti come Fiorella Mannoia, Sergio Castellitto e Pino Quartullo, e vantato collaborazioni importanti con big della musica italiana come Jovanotti, Pino Daniele e Fabri Fibra, è stato impegnato per due edizioni consecutive come coach nel programma di RaiUno The Voice Senior, dove ha raccolto eccezionali consensi, di pubblico e critica.