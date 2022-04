Tai Verdes con il singolo “3 outfits”

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 22 aprile “3 OUTFITS”, il nuovo irresistibile singolo dell’arista rivelazione da miliardi di stream TAI VERDES!

Il brano, da sound pop accattivante, anticipa il suo secondo album “HDTV” in uscita quest’anno ed è accompagnato da un videoclip diretto da Dylan McGale, in cui prendono vita le parole provocanti del testo, mentre Tai è alle prese con una storia d’amore: Tai Verdes – 3 outfits (Official Video) – YouTube

“Il mio prossimo album è un’analisi della mia personale esperienza dell’amore, in termini di vulnerabilità – ha dichiarato l’artista – 3 Outfits rispecchia in modo limpido come mi sentivo nella mia relazione in diversi momenti.

Questa canzone è una mia riflessione su questo, un tassello che si inserisce nel più grande tema portante dell’album, quello del “buono” e del “cattivo” che comporta il connettersi a qualcuno”

Si preannuncia un altro anno straordinario per l’inarrestabile hitmaker, che è stato nominato per i Social Star Award agli iHeart Radio Music Award.

Attualmente, l’artista è alle prese con il 2022 HDTV Tour: 22 date in cui farà tappa in Atlanta, Philadelphia, New York, Chicago e molte altre città prima di raggiungere Los Angeles il 22 maggio.

Recentemente Tai Verdes si è esibito al Lollapalooza in Argentina e in Cile in due performance epiche davanti a migliaia di persone.

Inoltre, quest’estate sarà ospite di numerosi festival , tra cui Bottlerock Festival, Bonnaroo Music & Arts Festival, Reading Festival e Leeds Festival. Il 2021 ha visto Tai Verdes esibirsi al TODAY Show, al Jimmy Kimmel Live! e alla Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Un anno che si è concluso con la certificazione Platino della RIAA del singolo “A-O-K”, che vanta oltre 250 milioni di stream, 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, 1,3 MILIONI di video su TikTok e ha raggiunto la Top 60 dell’Airplay radiofonico in Italia.

Il precedente singolo “LAst dAy oN EaRTh” ha raggiunto la Top 20 della classifica Viral italiana di Spotify e la Top 30 della classifica Viral Globale di Spotify, oltre che la Top 65 dell’Airplay radiofonico italiano.