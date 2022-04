Share Facebook

Dopo aver aperto la sua nuova stagione musicale con i brani “APPASSIRE”, “DUE GIRASOLI” e “DIVANO NOSTALGIA”, un’esibizione inaspettata sui tetti di Roma e un divano itinerante per le strade di Milano, Galeffi annuncia l’uscita del suo nuovo album “BELVEDERE” (Capitol Records/Universal Music Italy), fuori ovunque il 20 maggio.

Le sorprese però non finiscono qui, in occasione dell’uscita dell’album Galeffi ha deciso di stupire ancora una volta i suoi fan, non ci resta che aspettare e vedere cos’altro gli è venuto in mente!

“Belvedere è il mio disco più lungo, perché il silenzio e il dolore collettivo e personale degli ultimi due anni aveva bisogno di uscire il più possibile – racconta Galeffi – Dodici canzoni, dodici mondi diversi, come fosse una canzone per ogni mese dell’anno”.

Il cantautore romano torna, così, dopo un periodo di grande ricerca e crescita emotiva e artistica che lo ha travolto negli ultimi anni con un nuovo progetto capace di coinvolgere e cullare l’anima delle persone che lo ascolteranno.

La delicatezza della voce di Galeffi, unita alla scelta accurata dei testi e al tappeto musicale che ha la capacità di sollevare da terra l’ascoltatore, portano le persone a sentirsi comprese e strette in un lungo abbraccio, in un transfert emozionale che le libererà soltanto dopo che si saranno sentite meglio.

“BELVEDERE” sarà disponibile in fisico (CD e vinile) e in digitale. Inoltre, sarà possibile acquistare anche un’edizione limitata e autografata in vinile dell’album. Già attivi il pre-order e il pre-save al seguente link: https://capitol.lnk.to/belvedere.

Di seguito la tracklist di “BELVEDERE”:

Un sogno Dolcevita Asteroide Leggermente In questa casa San Francisco Cinema Fantasia Divano Nostalgia Tua sorella Appassire Due girasoli Malinconia Mon Amour

Ormai Galeffi ci ha preso gusto ad anticipare ai fan brani del suo nuovo progetto discografico, questa volta lo farà sul palco di Spaghetti Unplugged, un luogo del cuore chiamato casa dai tanti amanti della sua musica.

L’artista ha deciso, così, di presentare live alcuni brani in anteprima, nel corso di tre appuntamenti:

24.04.2022 – Bologna – Cortile Cafè

08.05.2022 – Milano – Apollo

15.05.2022 – Roma – Alcazar Live

Per maggiori informazioni sugli eventi e per l’acquisto delle prevendite visitare il sito di Dice: https://dice.fm/.

L’album è stato anticipato dai singoli “DIVANO NOSTALGIA” (https://capitol.lnk.to/divano; Capitol Records Italy/Universal Music, video https://youtu.be/h613M4SxlWY), “APPASSIRE” e “DUE GIRASOLI” (https://capitol.lnk.to/appassire, video “Appassire” https://youtu.be/a3oLGYfkc6Q).

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano.

Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace.

Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, il Soft rock di Nutini, il Neo Soul di Amy Winehouse, il cantautorato francese, Serge Gainsbourg, Father John Misty e Patrick Watson, Galeffi rappresenta sin dal suo esordio un unicum nel cantautorato italiano.

Grazie alle sue molteplici anime, il suo pop senza compromessi e la maturità artistica conseguita negli anni, il cantautore romano riesce ad entusiasmare e convincere il suo pubblico a ogni sua pubblicazione.