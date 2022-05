“Me, Myself & I” il nuovo singolo della band 5 Seconds of Summer

È in radio e disponibile in digitale “Me, Myself & I” (BMG), il nuovo singolo della band pop-rock multiplatino 5 SECONDS OF SUMMER.

Il brano sarà contenuto nel quinto album in studio del gruppo, “5SOS5”, in uscita il 23 settembre e già disponibile in pre-order al seguente link https://5sos.lnk.to/5SOS5TW.

“Me, Myself & I” è un brano dalla grande spinta emotiva, un inno sulla fine di una storia, che mostra le influenze pop e punk del gruppo, con riff angoscianti e un coro capace di fare cantare tutti.

È stato prodotto e scritto insieme a Jason Evigan (Maroon 5, Dua Lipa, David Guetta, Jason Derulo), Jon Bellion (Justin Bieber, Halsey, Lauv), Pete Nappi (GAYLE, Madison Beer), e Mick Coogan (Charlotte Lawrence, Carlie Hanson).

Il video sarà disponibile in premiere su YouTube venerdì 13 maggio alle ore 2pm PT/5pm ET.

In merito al brano, Luke dichiara: «È molto emozionante avere in questo album – a cui abbiamo dedicato gli ultimi 2 anni – la canzone “Me, Myself & I”.

Siamo tutti grandi fan di Jon Bellion e quando ci ha condiviso l’idea, ci siamo subito sentiti vicini ad essa. Molti dei testi che stavamo scrivendo erano estremamente introspettivi e questa canzone era il pezzo di puzzle mancante dell’album.

L’abbiamo poi portata a termine insieme a Jon, Jason Evigan, Pete Nappi e Mick Coogan. “Me, Myself & I” parla di come molto spesso ci si sente capaci di fare qualsiasi cosa da soli, senza aver il bisogno di nessuno, per poi arrivare invece a capire che spesso con questo atteggiamento si allontanano le cose più belle della vita.

Amiamo questa canzone e speriamo che anche le altre persone riescano a sentirla propria, così come abbiamo fatto noi».

“Me, Myself & I” è stato presentato in anteprima mondiale da Zane Lowe su Apple Music, insieme a un’intervista esclusiva in cui la band ha parlato della loro nuova musica e dell’album.

“Me, Myself & I” sarà contenuto in “5SOS5” il quinto attesissimo album della band, in uscita il 23 settembre. Sarà disponibile in versione CD (14 brani), CD deluxe (con 5 bonus track in più rispetto alla versione standard), in digitale e in vinile (in 5 versioni colorate differenti).

L’album mostrerà il grande e sfaccettato livello artistico della band, e la loro crescita nel corso dei 10 anni di carriera, grazie al sound dinamico, unito a testi riflessivi e più intimi. Oltre al nuovo singolo, l’album conterrà anche i due brani già usciti, “Take My Hand” e “COMPLETE MESS”.

Questa la tracklist complete di “5SOS5”:

COMPLETE MESS

Easy For You To Say

Bad Omens

Me Myself & I

Take My Hand

CAROUSEL

Older

HAZE

You Don’t Go To Parties

BLENDER

Caramel

Best Friends

Bleach

Red Line

Moodswings

Flatline

Emotions

Bloodhound

TEARS!

Quest’estate la band riprenderà il “Take My Hand World Tour”, con le date in Nord America. Di recente la band si è esibita in Italia con due date esplosive, il 7 maggio alla Kioene Arena di Padova e l’8 maggio al Carroponte di Milano, regalando ai fan due show entusiasmanti e pieni di energia.

5 SECONDS OF SUMMER

Formatisi nel 2011, 5 Seconds of Summer – composti da Luke Hemmings (voci/chitarra), Michael Clifford (voci/chitarra), Calum Hood (voci/basso) e Ashton Irwin (voci/batteria) – hanno rilasciato 4 album e numerosi singoli di successo.

Sono stati definiti “i più grandi artisti rock nel mondo” da Rolling Stone e sono la sola band nella storia ad aver visto i loro primi 3 album in studio entrare direttamente al primo posto la classifica Billboard 200.

La band ha venduto oltre 2.5 milioni di biglietti per i loro concerti in giro per il mondo, e oltre 12 milioni di album. Di recente sono entrati nell’esclusiva Billions Club di Spotify con la loro super hit “Youngblood”.

5 Seconds of Summer hanno ricevuto anche numerosi premi, inclusi 10 European Music awards, 5 ARIA awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 2 iHeartRadio Music Awards e 3 APRA Awards.

Per la prima volta in dieci anni, 5 Seconds of Summer hanno preso completamente il controllo del proprio destino. Con il primo singolo “COMPLETE MESS” estratto dal nuovo album, il primo da indipendenti pubblicato da BMG, l’acclamato gruppo pop-rock australiano ha intrapreso una nuova fase della carriera, concentrandosi sulla magia che viene sprigionata quando i 4 membri si ritrovano come gruppo.