Tate McRae il nuovo singolo “what would you do?”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 27 maggio “what would you do?”, il nuovo travolgente singolo della cantautrice multiplatino giovane promessa del pop TATE MCRAE!

Scritto dalla stessa Tate insieme a Blake Slatkin (Lil Nas X, The Kid LAROI), Alexander Glantz aka Alexander 23 (Olivia Rodrigo, Selena Gomez) e Charlie Puth (The Kid LAROI, Ava Max), che hanno anche prodotto il brano, “what would you do?” segue il successo del precedente singolo “she’s all i wanna be” (oltre 220 MILIONI di stream, Top 15 dell’Airplay radiofonico europeo e Top 65 dell’Airplay radiofonico italiano).

Entrambi i brani, insieme a “feel like shit” e “chaotic”, anticipano l’atteso album d’esordio “i used to think i could fly” in uscita lo stesso venerdì 27 maggio.

Questa la tracklist:

don’t come back

i’m so gone

what would you do?

chaotic

hate myself

what’s your problem?

she’s all i wanna be

boy x

you’re so cool

feel like shit

In poco più di un anno Tate McRae ha totalizzato più di MEZZO MILIARDO di stream e più di 200 milioni di visualizzazioni su YouTube. La giovane promessa del pop ha pubblicato numerosi singoli di successo tra cui “Stupid” (204 milioni di stream), “you broke me first” (quasi 1 MILIARDO di stream e certificato ORO in Italia) e“YOU” insieme a Regard e Troye Sivan (230 milioni di stream) che ha raggiunto la Top 70 dell’Airplay radiofonico in Italia.