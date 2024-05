“Rugantino”: a grande richiesta aperte nuove repliche

Share

Ancora una volta la storia ironica e commovente di “Rugantino“, oltre a rappresentare uno dei simboli più autentici della Capitale e un pezzo di storia della grande tradizione teatrale italiana, continua a colpire al cuore gli spettatori: le repliche previste da domani fino a domenica 19 maggio -con oltre 10mila biglietti venduti- sono già praticamente esaurite e per accogliere la grande richiesta del pubblico, il Direttore Artistico del Teatro Sistina Massimo Romeo Piparo annuncia che lo spettacolo verrà prorogato con ulteriori repliche, fino a domenica 26 maggio.

Presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci, e con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, “Rugantino” vede sul palco Serena Autieri, straordinaria interprete della bella e irraggiungibile Rosetta, e Michele La Ginestra, che ancora una volta con maturità e talento dà vita al popolano sbruffone e chiacchierone ma dal cuore buono di cui ha vestito i panni per la prima volta 23 anni fa. Nel ruolo di Eusebia, Edy Angelillo mentre Massimo Wertmuller interpreta il ruolo di Mastro Titta. Insieme a loro, un grande cast di artisti.

La trama:

Roma, 1830, sotto il papato di Pio VIII: Rugantino, giovane popolano un po’ spaccone e nullafacente, vive di espedienti aiutato da Eusebia, che lui spaccia per sua sorella. I due riescono a ottenere vitto e alloggio prima di un anziano prelato che quando muore non lascia loro nulla, poi dal boia dello Stato Pontificio Mastro Titta, che si innamora di Eusebia e ne è presto ricambiato. Rugantino invece brucia di passione per la bella Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco Er Matriciano, e scommette che riuscirà a sedurla prima della Sera dei Lanternoni. Dopo varie peripezie e stratagemmi, Rugantino seduce la ragazza ma imprevedibilmente se ne innamora: per questo in un primo momento non fa parola con gli amici della sua impresa, poi però cede alla vanagloria ferendo i sentimenti di Rosetta. Quando Gnecco viene ucciso da un criminale, Rugantino si fa trovare accanto al cadavere e si autoaccusa dell’omicidio, affermando di aver compiuto il fatto per amore di Rosetta. Il protagonista, imprigionato e condannato a morte, sarà giustiziato da Mastro Titta: forte dell’amore di Rosetta, Rugantino dimostrerà affrontando la morte di essere un vero uomo.

www.ilsistina.it

Teatro Sistina

Dal 3 al 26 maggio 2024

“RUGANTINO”

Commedia Musicale di Garinei e Giovannini

scritta con Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa

Collaborazione artistica di Gigi Magni

Scene e Costumi originali di Giulio Coltellacci

Musiche di Armando Trovajoli

Versione storica originale

Regia di Pietro Garinei

Supervisione di Massimo Romeo Piparo

con

Serena Autieri, Rosetta

Michele La Ginestra, Rugantino

Massimo Wertmuller, Mastro Titta

Edy Angelillo, Eusebia

e con

Giulio Farnese, nel ruolo di Don Niccolò

Marco Rea, Gnecco

Alessandro Lanzillotti, Bojetto

Matteo Montalto, Serenante/Calascione

Alessandro La Ginestra, Scariotto

Tonino Tosto, Cardinal Severini

Brunella Platania, Donna Marta

Alessandro Lo Piccolo, Cav. Thorwaldsen

Gerry Gherardi, Don Fulgenzio Burinello

Monica Guazzini, La Gattara

Gloria Rossi, Donna Letizia

Ensemble

Valentina Bagnetti

Martina Bassarello

Nicolò Castagna

Raffaele Cava

Francesco Consiglio

Ilaria Ferrari

Rocco Greco

Sebastiano Lo Casto

Alessandro Lo Piccolo, Gendarme

Rossella Lubrino

Francesco Miniaci, Gendarme

Giovanni Papagni

Fatima Rosati

Fabrizia Scaccia

Denis Scoppetta

Rossana Vassallo

Comunicato Stampa: Federica Fresa