Nashley il videoclip “Amsterdam”

“Che ne sarà di me, di te? Resterà solo polvere”.

Il dolore, la malinconia, la confusione. Quando una relazione finisce ci si ritrova in un turbinio di emozioni che non sempre si riescono a gestire. La rabbia e la tristezza possono prendere il sopravvento, non riuscendo a darci pace.

Questi sentimenti bucano lo schermo e arrivano direttamente allo spettatore già dai primi minuti del videoclip ufficiale di “AMSTERDAM” di Nashley, singolo estratto dal suo album “OSIRIDE” (https://nashley.bfan.link/osiride; Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services).

Il video, diretto da Giovanni Gallerini e prodotto da Cantera S.R.L, è online da oggi, lunedì 30 maggio, al seguente link:

Sul singolo Nashley dichiara: “Ho scritto questo brano a Brescia con alcuni amici, produttori ed autori. Avevo segnato sulle memo vocali una linea melodica e un mezzo testo che reputavo già come scartato.

Ma poi è nata la magia: tra giri di chitarra, batterie piene di energia e una buona dose di birra ci siamo imbattuti in uno dei brani che io preferisco di quest’album.

Un amore sofferto, quasi malinconico che si unisce ad alcune riflessioni sul mio passato. Quando attacca il ritornello salto dalla sedia ancora oggi”.

“AMSTERDAM” è una delle 13 le tracce che compongono il disco e che vedono la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione: nomi di spicco della scena urban e pop italiana, a conferma del nuovo percorso di contaminazione di generi che NASHLEY ha deciso di compiere con “OSIRIDE”.

Tra amicizie storiche e nuove collaborazioni, questi i featuring e la tracklist che compongono l’album:

Ali (prod. Movimento)

Giovane e triste (prod. Movimento)

Senza Vertigini feat. Fasma (prod. Movimento, GG)

Rosa (prod. Mameli)

Sempre di più feat. IRBIS 37 (prod. Movimento)

Amsterdam (prod. Movimento, Laguna)

Perdermi di nuovo feat. Anna Tatangelo (prod. Giordano Colombo)

Catene (prod. Movimento)

Fuori città feat. Jake La Furia (prod. 2nd Roof, Movimento)

Goodbye (prod. Giordano Colombo)

Baby la smetti feat. Tancredi (prod. Giordano Colombo, Movimento)

Tutto o niente (prod. Movimento)

Duemila Treni (prod. Giordano Colombo, Movimento)

“Per ogni viaggio che termina c’è una nuova avventura che bussa già alla porta. Ho passato un anno a scavare tra i miei angoli più bui per trovare un po’ di luce ed ho capito che tutte le emozioni che cercavo di sopprimere erano in realtà quelle da lasciare libere – racconta Nashley a proposito di “OSIRIDE” – Ho smesso di fare quello che pensavo le persone si aspettassero da me e ho iniziato a mischiare le carte, dando vita a un flusso creativo che seguisse prima di tutto il mio istinto. Ho dovuto guardare in faccia l’inferno, per imparare a vivere nel paradiso. Sono dovuto morire per rinascere, come Osiride”.

L’album arriva ad un anno dalla pubblicazione del successo certificato oro di “GIOVANE E TRISTE” (https://backl.ink/nashley_giovaneetriste, video al link http://bit.ly/GiovaneeTriste), seguito poi dal singolo “SOLI ASSIEME” (https://nashley.bfan.link/soli-assieme) e dai progetti “ISIDE” (https://nashley.bfan.link/iside) e “SETH” (https://nashley.bfan.link/seth).

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli.

Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada».

Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano Piano Way”, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana.

Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album “Real” che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè Pequeno. Il singolo estratto “Nuovi Jeans” raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro, fino ad arrivare al disco di platino.

All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo “Cenere”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista.

Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di “Quanto freddo fa” in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep “Ancora in piedi”.

Apre il 2021 con il singolo “Giovane e triste” (certificato disco d’oro), seguito da “Soli Assieme” e i progetti “Iside” e “Seth”.