Pinguini Tattici Nucleari arriva il videoclip di “Giovani Wannabe”

PINGUINI TATTICI NUCLEARI presentano il video di Giovani Wannabe, con la partecipazione speciale di Francesco “Mehths” Cicconetti e di Chiara Pieri, sua compagna nel video come nella vita.

Una narrazione visiva dell’amore, della libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere, della bellezza del cambiamento e, come sottolinea il singolo Giovani Wannabe, dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo.



Ed è cosi che dopo oltre 900 milioni di streaming e due anni ai vertici delle classifiche, i Pinguini Tattici Nucleari festeggiano con questo emozionante video – un singolo che è un nuovo successo, in rotazione su tutte le principali radio italiane e che ha debuttato sul podio della top 50 di Spotify come più alta new entry tra i brani più “streammati”.

Francesco e Chiara sono parte di questa storia bellissima, di semplicità e scoperta di sé, nello scenario di un viaggio lungo un’estate intera, emblema stesso della più emozionante stagione della vita.

“Mi chiamo Francesco Cicconetti, sono un ragazzo trans e un divulgatore per le tematiche transgender. Partendo dal mio vissuto personale cerco di parlare del tema della transgenerità nel modo più leggero possibile, con l’obbiettivo finale di normalizzarlo.

In questo video sono insieme a Chiara Pieri, la mia fidanzata, che in questo caso è il soggetto di un grande cambiamento.

Il bello credo sia questo: non sono io a vivere la “trasformazione”, come magari ci si sarebbe potuto aspettare.

Per questo il video, oltre a mostrarci il modo in cui l’amore non è turbato dalla forma e dal cambiamento, nasconde un messaggio importante: tuttə cambiamo, ci evolviamo; e, a pensarci bene, alla fine ognuno di noi transiziona, per trovare il giusto posto nel mondo in cui essere davvero felice,” racconta Mehths sul video con i Pinguini Tattici Nucleari.



Un viaggio che trasforma la sua protagonista, e la rende ancora più forte. Francesco Mehths Cicconetti e Chiara Pieri trovano il loro posto in un mondo libero pervaso di spiritualità, come una benevola kitsune giapponese.

“Una storia d’amore che parte per un viaggio da cui esce ancora più forte”, dice Riccardo Zanotti. “Mehths e Chiara rappresentano in pieno quello che volevamo esprimere con questo brano.”

Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe”, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica.

Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino AHIA!, la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (FIMI/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all’estate italiana.

“Non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca” racconta Riccardo Zanotti su Giovani Wannabe.

Ed è un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre settanta settimane, quella che accompagna il successo di una delle band più amate d’Italia, pronta a tornare sui palchi con DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.

CALENDARIO INDOOR

14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022) – SOLD OUT

27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @Unipol Arena (recupero del 28/02/2022) – SOLD OUT

2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA SOLD OUT

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @Shock Wave Festival – Lungomare Tosti -NUOVA DATA

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar – NUOVA DATA

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena Dei Pini – NUOVA DATA

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA

BIOGRAFIA

È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).



Nel 2014 esce il primo album ufficiale, Il re è nudo, mentre Riccardo si trasferisce a Londra e si iscrive alla University of Westminster, che terminerà nel 2017 con una laurea in Commercial Music BA (Hons).

Dall’Inghilterra studia, lavora e produce. Il 18 dicembre del 2015 esce il secondo album Diamo un calcio all’Aldilà e, nemmeno il tempo di laurearsi che è il momento del terzo disco, Gioventù Brucata, pubblicato il 17 aprile 2017.

Nell’agosto dello stesso anno i PTN partecipano alla venticinquesima edizione dello Sziget Festival di Budapest. È il 2019 l’anno del cambiamento.

Il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, Fuori dall’hype, che entra direttamente al 12° posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti, per rimanere poi diversi mesi nella rosa dei primi 50.

Fuori dall’hype è un successo incredibile: supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali.

Nello stesso anno partecipano al disco Faber Nostrum, album tributo a Fabrizio De André, con una rivisitazione del brano Fiume Sand Creek, e a ottobre viene presentato al Lucca Comics & Games Pinguini Tattici Nucleari a fumetti, un fumetto totalmente dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore realizzato dai disegnatori più promettenti del panorama italiano, e diventato subito un best seller su Amazon.

A settembre la band annuncia un tour nei palazzetti, e i biglietti per la data al Mediolanum Forum vengono polverizzati in 20 giorni. Si annuncia un secondo Forum e altre date.

La band ha ottenuto il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo con RINGO STARR, interamente scritto e composto da Zanotti.

La canzone è contenuta in Fuori dall’Hype Ringo Starr (Sony Music), il repack uscito a febbraio 2020 che oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype (certificato triplo platino), contiene le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, e gli inediti Bergamo e Ridere.

Sono Triplo Platino anche AHIA! (l’EP del dicembre 2020) e i singoli Pastello Bianco, Scooby Doo, Scrivile Scemo, Ridere, Ringo Starr. Non mancano Doppi Platino e Platino (Verdura, Lake Washington Boulevard, La Storia Infinita, Antartide, Nonono) e i Dischi D’Oro (Irene, La banalità del mare, Fuori dall’Hype, Tetris, Monopoli, Giulia, Bergamo, Bohémien, Scatole)*.

Nell’estate 2020, la band ha partecipato a numerose rassegne, da Giffoni Film Festival a Musicultura fino al Festival di Castrocaro passando dall’Arena di Verona per Heroes. Partecipano come ospiti all’edizione del Festival di Sanremo 2022.