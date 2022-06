Renato Zero nuova data al Circo Massimo

Share Facebook

Diventano sei gli appuntamenti con RENATO ZERO e il suo spettacolare live ZEROSETTANTA: una nuova data, quella di mercoledì 28 settembre 2022, amplia e protrae gli incredibili festeggiamenti collettivi nell’imponente cornice del Circo Massimo per la celebrazione dei 55 anni di carriera di Zero.

Un sesto, scintillante capitolo per la favola emozionante e magica di ZEROSETTANTA: 6 eventi unici prodotti da Tattica, con una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di RENATO ZERO, rivivere i brani dell’intero repertorio del grande artista romano, dagli anni 70 ad oggi, e lasciarsi conquistare ancora una volta dalle speciali sorprese che Zero ha in serbo per il suo pubblico.

E nella crescente attesa per il suo grande ritorno dal vivo, Renato Zero mette a segno un vero e proprio en plein di sold out, registrando il tutto esaurito anche per le date del 23 e del 25 settembre e per quella del 1 ottobre, dopo i sold out del 24/9 e del 30/9.

I biglietti per la nuova data del 28 settembre saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 giugno.

La radio partner di ZEROSETTANTA è Radio Italia.