La rapper gamechanger ANNA pubblica il nuovo singolo “Gasolina”

La rapper gamechanger della scena urban italiana ANNA pubblica il nuovo singolo “GASOLINA”, in tutte le radio ed in digitale da venerdì 3 Giugno. Un brano uptempo e travolgente che punta a far ballare tutti nei club quest’estate!

Una cover coloratissima raffigurante una bombola di butano da cui fuoriesce un liquido rosa prelude ad un brano esplosivo e frizzante. Una misteriosa bevanda energizzante che scatena la voglia di divertirsi e ballare. Basta alzare il volume e Anna è pronta ad intrattenere i suoi ospiti con una grande festa (“ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando gasolina, gasolina de verdad”).



La copertina è stata realizzata da Nic Paranoia, mentre il brano, scritto dalla stessa Anna, è prodotto da Drillionaire e Miles.



Dopo l’incredibile successo ottenuto con i suoi ultimi singoli, ANNA è tornata a stravolgere le carte della scena rap italiana, finora dominata principalmente da artisti di sesso maschile.

Anna è tosta, reclama il suo scettro e i numeri sono dalla sua: oltre 471 milioni di stream totali che l’hanno portata ai vertici delle classifiche italiane, oltre 57 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip, amatissima dalla “generazione Z” su TikTok e sulle piattaforme social.

Classe 2003 e con oltre mezzo milione di followers su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi”). Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper appena maggiorenne ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok.

“Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3).

“Gasolina” segue il successo del precedente singolo “3 di Cuori” in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza.