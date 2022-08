Share Facebook

Twitter

Pinterest

Prosegue il tour estivo di MATTEO FAUSTINI, una serie di appuntamenti live per presentare al pubblico il suo ultimo singolo “3 Livelli”, unitamente ai brani del suo repertorio.

Questi i prossimi appuntamenti di agosto:

19 agosto in Piazza Pian di Nave a Sanremo (IM);

20 agosto in Piazza Dante a Belpasso (CT);

23 agosto in Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU);

31 agosto all’interno di Minturno Musica Estate in Piazza Portanova a Minturno (LT).

È uscito il singolo “3 LIVELLI” (https://youtu.be/fr61DWAH6Ws), disponibile in digitale e attualmente in rotazione radiofonica (al momento nella Top 100 della classifica Earone Airplay Italiana e nella Top 50 della Earone Airplay Radio Indipendenti).

“3 Livelli” è un brano che analizza, con un sound prettamente elettropop, l’essere umano, diviso su tre livelli: testa, cuore e istinto.

Una canzone che implicitamente fa riferimento all’attualità, in cui gli esseri umani, in questo particolare momento, dovrebbero ascoltare di più il cuore senza dover andare l’uno contro l’altro.

Il nuovo singolo segue i brani già pubblicati “L’Ultima Parola” (presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”), disponibile anche in versione acustica in collaborazione con Fellow; “Per Donare” (presentato durante il Concerto di Natale in Vaticano); “Stanco di Piangere” e “1+1” (che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e che è stato nella top 100 nella classifica generale per oltre 3 mesi), che anticipano il nuovo album di inediti in uscita in autunno.

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”.

Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”.

Segue un tour che lo vede protagonista in live ed eventi nazionali, e a 2 anni esatti dalla serata finale di Sanremo Giovani – in cui Amadeus ha annunciato che il cantautore avrebbe partecipato alla 70a edizione del Festival di Sanremo – è uscito in formato vinile picture disc limited edition l’EP “1+1 / Stanco di piangere”, che include le collaborazioni con Le Deva e Federica Marinari.

A dicembre 2021 esce il nuovo singolo “Per Donare”, vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest e presentato per la prima volta dal vivo durante l’edizione 2021 del Concerto di Natale in Vaticano andato in onda la Vigilia di Natale in prima serata su Canale 5.

A febbraio 2022 partecipa al contest internazionale per la selezione del rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest 2022 “Una Voce Per San Marino” con il brano “L’ultima Parola”.

Lo scorso aprile ha attraversato l’Italia con “Merenda Col Faustini”, meet & greet in cui ha avuto la possibilità di incontrare i suoi fan, di cantare brani del suo repertorio in versione unplugged e di raccogliere viveri e beni essenziali per l’emergenza Ucraina.